國泰世華 參與聯合大樓都更
為活化資產，國泰金昨（28）日代旗下子公司國泰世華銀公告擬斥資15億7,514萬元參與台北市館前聯合大樓都市更新案，同日並與日盛生活科技公司正式簽署都市更新委託合作契約，預計分配比率不低於70.64%，契約簽訂至交屋日起15年。
據國泰世華銀公告內容顯示，此次參與都更的土地包括有台北市中正區公園段二小段246地號等14筆土地。土地面積合計約621.028平方公尺，折合約187.861坪。
建物部份為台北市中正區公園段二小段1765等七筆建號。建物面積約6,450.04平方公尺，折合約1,951.137坪。取得之具體目的資產活化。
台北市館前路與信陽街口的館前聯合大樓，基地面積約599坪，屬第四種商業區，基準容積率為800%，調整更新單元範圍後已取得地主全數同意，希望透過都市更新，開發成為台北車站周邊地區地標型商辦大樓，引領老城區舊大樓更新的典範。
國泰金近年來投資不動產，都朝都更、公建、地上權三大方向推動轉型、活化。其中，都更方面，國泰人壽、國泰世華銀都有多件都更案在進行，包括國壽2008年以每坪301萬元，向國產局標下北市建國北路、民生東路口巷內，台北大學旁795.27坪住宅區都更範圍土地，與遠雄建設合作都更案，2019年3月正式宣布台北國泰萬怡酒店和國泰民生建國大樓開幕，是當時台北市最大規模的都更案。
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