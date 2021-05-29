明台產 推遠距車險勘損

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
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疫情嚴峻，明台產險昨（28）日宣布，與遠傳電信合作，推出「我是你的眼」遠距勘車服務。在車主同意下，客服人員可透過駕駛人的手機鏡頭，觀看現場狀況，引導車禍處理，並可遠端遙控，完成放大縮小、拍照攝影等存證功能，達到立即救援、釐清肇責、盡速離場的目的。

明台產險理賠本部副總李志昌表示，疫情高峰期間，金融業多已遠距或居家上班，透過零接觸的遠距作業，才能維持現有各項服務不中斷。過去遇到車禍事故，理賠人員奔赴現場查勘的方式，耗費人力與時間，保戶也沒有時間等待，本次推出的遠距勘車服務，即可用在事故現場處理及車廠勘車，理賠人員居家上班亦可執勤。

明台產險表示，去（2020）年10月推出UBI 2.0保單後，隨保單提供車聯御守行車紀錄器，不論透過自動碰撞偵測或手動理賠報案功能，輕觸行車紀錄器螢幕，就可透過內建4G聯網自動撥話與產險公司電話連絡，也是另一種新的無接觸理賠服務方式。

若是駕駛人已離開現場，也可以用官網或Line官方帳號，透過通訊方式完成理賠報案通知。明台產因應疫情已推出一系列無須接觸的創新服務。

理賠 產險 疫情

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