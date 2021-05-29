樂天LINE Bank 開戶數成長

本土疫情嚴峻之際，純網銀開戶數持續成長，據了解，與4月底的數字相較，兩家純網銀樂天商銀與LINE Bank，開戶數分別都有成長。

其中，LINE Bank開戶數增加約一倍、目前接近10萬戶，較4月底增加約5萬戶；樂天銀開戶數據悉目前接近5萬戶。但對於最新開戶數字，樂天銀表示不回應，LINE Bank則透過公關體系指出，開戶數穩定成長，持續朝著目標進行。

據了解，4月底時，樂天銀開戶數超過4萬，LINE Bank開戶數也逾4萬戶，5月中適逢本土疫情嚴峻升溫，兩家銀行的行銷戰，轉向防疫戰場，持續帶動開戶數成長。

LINE Bank對此指出，最受開戶客戶歡迎的項目，為夢想帳戶，市場回響不錯，可以看得出一般大眾在疫情之下還是追求穩定高利的理財方法。

LINE Bank夢想帳戶是零存整付的定存產品，近期加碼推出「雙倍利HIGH」高利定存活動，符合條件者，可再獲得與該筆利息相同金額之額外加碼利息，利率最高可將近是同一存期定存牌告利率的四倍 。

LINE Bank指出，去年疫情爆發以來，造成一般民眾生活的變化，疫情催動台灣消費者前所未有在乎自身的財務狀況。

從消費者行為來看，外在環境的不確定性，使民眾對於財務運用更加謹慎，更重視將資金適度配置在安全穩健的定存產品。

LINE Bank推出Momo購物網「防疫安心購」專案，主要配合用戶使用行為改變的線上購物優惠，主打每周六、日用戶持LINE Bank快點卡於Momo購物網消費，不限金額可享周周首筆消費最高回饋LINE Point 11 %。

樂天國際銀行也鼓勵客戶在家網購，如果每個月在PChome線上購物及PChome24h使用樂天網銀App支付三次，下個月就有1%活儲無存額上限。

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