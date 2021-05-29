銀行數位服務 使用量暴增

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北報導
疫情發燒，手機轉帳激增。（本報系資料庫）
疫情發燒，手機轉帳激增。（本報系資料庫）

台灣本土疫情嚴峻，金融業順勢大推數位化。渣打、玉山、星展、永豐等四家銀行，線上金融服務使用人數均暴增。四家銀行昨（28）日均指出，使用數位通路比率顯著上升，高達七成轉帳都是藉由網銀或行動銀行完成，企金使用數位通路的比率也較本土疫情延燒前成長近一成。

已經持有網銀、行動銀行數位服務的民眾，使用數位金融的頻率，也明顯增加。星展銀行昨日指出，過去兩周以來，星展銀在台消金客戶使用各種數位通路比例顯著提升，至少超過60%的基金交易、換匯、信用卡及信貸申請，以及約70%的轉帳皆由網銀或行動銀行完成；同時，企業客戶使用數位通路完成企業金融交易的比例，也較疫情前大幅成長近10％。

星展銀指出，觀察發現，去年下半年推出的全新數位平台「星展digibank」自上線以來客戶滿意度持續提升，超過九成客戶評價為滿意、非常滿意。

玉山銀行則指出，本土疫情爆發後，新增使用數位金融的客戶人數，較平時大幅增加四成。統計至第1季為止，玉山銀今年以來行動銀行使用人數較去年增加逾三成，超過75%的基金申購、信貸申請案件、外匯交易均是在數位通路上完成。

永豐銀行則指出，今年以來至5月中旬，已經有千名新客戶經營線上申辦房貸，且線上增貸占整體增貸件數比例，較去年提升七成，使用網銀完成彈性繳款設定也高達九成，臨櫃客戶占比少數。

渣打銀行則分析指出，今年4月以來，客戶透過渣打銀行LINE官方帳號智能客服提問或諮詢的每日平均次數，相較今年第1季期間，成長約10.9％；其中以信用卡帳單查詢及服務、優惠活動、綁定LINE個人化服務為最熱門的問題類型。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

玉山銀行 渣打銀行 疫情

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