宅在家也能享高利 7天美元定存年息7%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全民「宅」在家，金融「零接觸」交易蔚為風尚；國內多家銀行都推出線上換匯、定存優惠，以永豐銀行而言，透過網路銀行換匯，可享美元7天期7%、14天期1.75%的高利，且最低承作金額只需100美元。

為吸引新客戶，永豐銀行推出短天期高利外幣定存方案，以美元而言，7天期定存利率可達7%，且門檻只需100美元，小資族也能輕鬆「一下指」、即刻享高利。

中國信託銀行則是以網路銀行或中信Home Bank APP辦理，並以新台幣活期帳戶換匯後，辦理外幣優利定存可享1.3%高利，最低承作門檻為1萬美元以上。

不讓民營銀行專美於前，多家公股銀行也積極推出線上換匯、高利外幣定存優惠吸引客戶目光，針對新舊資金，訂定不同的優惠利率與換匯優惠。

合作金庫對數位存款客戶祭出外幣高利優惠，6月底前，1個月期美元年息達1.9%，最低承作門檻為1,000美元。

第一銀行對於數位帳戶的新開戶，推出最高1.88%的高利定存，存款期間為60天，起存額為100美元。

為吸引客戶多多使用線上換匯，許多銀行也推出線上換匯的匯價優惠，讓民眾不只賺高利、還能減免換匯費用。

銀行主管指出，國內疫情嚴峻，民眾臨櫃辦理業務形成群聚、不利防疫，銀行推出的數位帳戶不用出門，線上就可申辦，且多數銀行的數位帳戶功能相當齊備，不只提供台外幣優利存款、基金申購、跨行轉帳及提款免手續費等優惠，民眾只要善用數位帳戶，不用跑銀行、無須受時間限制，透過手機就可完成線上開戶與交易，疫情期間也能守護健康、好好打理財富。

定存 數位帳戶 永豐銀行

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