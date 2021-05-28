免臨櫃！國泰世華銀擬開放線上約定帳戶與調高交易額度

國內疫情嚴峻，金管會於25日宣布在第三級以上疫情警戒期間，銀行業可以彈性提供便民措施，讓民眾減少外出、降低群聚風險。國泰世華銀行第一時間響應主管機關政策，企業網路銀行從開辦到交易(存、轉、匯)，均可一條龍免臨櫃辦理。此外國泰世華銀行已加速進行第二波便民的業務項目，包含研擬提高各項金融交易往來額度、線上視訊申請開啟和設定台幣轉帳約定帳號、放寬更多線上服務措施等。

國泰世華銀表示，目前分行近四成的臨櫃交易來自企業客戶，趕三點半跑銀行仍是許多基層財務人員的日常，但其實包含繳納逾150種稅目和勞健保等費用在內，多數交易都可透過國泰世華全球企業網路銀行(簡稱企網銀)辦理。而數據也顯示，疫情升溫後5月份企網銀申辦數，較前一個月成長逾18%，顯見企業客戶對企網銀的需求增加。針對多數需臨櫃或面對面辦理的金融服務，國泰世華銀自即日起開放運用數位、自動化設備等方式承作，不論是企業及個人客戶在此防疫時期「不出門」就能完成金融服務，「宅在家」也可管好錢、理好財。

國泰世華銀行優先推出免臨櫃申辦企網銀服務，只要郵寄申請書並透過電話照會程序，即可開辦企網銀，亦有專人提供線上諮詢，協助完成各項功能設定，以便利廣大企業，讓財務人員不必出門就可使用企網銀辦理相關業務。同時，自即日起至疫情三級警戒解除前的期間，透過企網銀及企網銀App的跨行轉帳交易手續費全免。

企業或店家如有現金存款需求，可線上申辦「企業App存款」服務，至任一國泰世華ATM存款，24小時皆可存入現鈔；為滿足更多客戶需求，近日將提高「企業App存款」之每日存款上限，生效日與詳細內容將於國泰世華銀行官網、企網銀及企網銀App中公告。

此外，針對已有本行授信額度的企業客戶，也於5月31日起提供免用印、免提交正本的線上撥款服務，只需透過企網銀申請，即可將企業所需資金撥轉入戶，資金調度安全又快速。

針對個人客戶，國泰世華銀行的數位化服務則早已超前部署，包含存匯轉帳、繳費稅、投資理財及貸款等，可透過網路銀行/網銀App或ATM辦理。若是本行存款戶，但還未開通網路銀行者，可透過網銀App視訊、ATM等管道申請網銀密碼，若疫情期間有開戶需求，也可以使用網銀App的線上視訊開戶服務，輕鬆享有便利且完整的數位金融服務。

而隨著疫情升溫，人身保險詢問度也非常高，因應金管會保險局日前宣布可改用視訊、錄音錄影等方式，取代「親晤親簽」避免面訪接觸，國泰世華銀行自即日起提供視訊投保服務，客戶只須透過視訊進行身分驗證並錄下簽名過程，並將「要保文件」及「身分證件」拍照回傳服務人員即完成投保，待日後疫情趨緩，再將要保文件正本郵寄或轉交給服務人員即可。

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