保險局開放遠距親簽「玩假的」？壽險公會927字說明

疫情嚴峻，金管會保險局開放遠距親晤與親簽，但實際作業上，民眾還是須要列印好幾張須要簽名的要保書，以及兩張聲明書，或是等壽險公司的業務員把文件郵寄到府後，邊簽名邊錄影。

上述「不便民」的做法，近日來在國內壽險界，成為負責核保與數位化作業的壽險公司高階主管，私下「幹譙」的議題；壽險公會掌握輿情，晚間發表927字的新聞稿，以下為新聞稿內容：

在嚴重特殊傳染性炎(COVID-19)本土疫情持續嚴峻之情況下，壽險公會本著協助保險業穩定發展、滿足客戶購買保險保障的需求，特報送「保險業因應新冠肺炎疫情服務涉親晤親簽與紙本作業之暫行原則」暨相關暫行作業細則，希望維持壽險公司基本營運，並兼顧客戶權益與員工健康。

本會在最短時間擬具包含親晤親簽在內的各項暫行原則及作業細則報主管機關備查後供會員公司遵循，俾使會員公司在疫情期間服務不致中斷，而在招攬端採取僅紀錄下特定招攬過程(客戶展示證件確認身份、簽署聲明書)，以回傳錄影紀錄方式替代親晤親簽之作法，也是在兼顧實務執行及法令規定下的短期權宜措施。

暫行措施中有關要保文件是否須全面採紙本作業，並非強制要求之規定，部分會員公司已可將作業高度數位化到只需提供數張紙本，故係由各會員公司依公司作業規範之。

金融科技是未來發展趨勢，惟在數位方式逐漸替代人工作業的過程中，仍須兼顧消費者權益、資訊安全、風險控管及從業人員權益等各個面向，才能有效順利推動。

以業務員親晤親簽之規定而言，係現行保險業務員管理規則所明定，其目的係在確保保戶在投保人身保險時，能夠充分了解其係購買保險商品及投保之內容，避免不當招攬情事之發生。

「壽險業因應新冠肺炎疫情服務涉親晤親簽與紙本作業之暫行原則」暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查之暫行作業細則(以下簡稱「暫行措施」)，皆本著客權維護立場，在確認客戶身分及客戶同意之前提下，將原親晤親簽改為採視訊錄音錄影方式取代，讓客戶及業務員或服務人員可在更安全環境下，完成保各項保險服務，同時仍確保實行「暫行措施」過程符合相關法令及各項風險控管。

本會素來重視保險業數位化議題及推動，先後推動保險業保全/理賠聯盟鏈一站式服務、推行電子保單存証、行動化保險服務等，本會亦將以前開暫行措施之實施經驗及會員公司相關作業數位化的需求為基礎，向主管機關研提具體建議，俾使包括線上親晤親簽的招攬數位化作業能夠早日實現，讓消費者享有更安全、便捷及優質的保險服務體驗。

本會亦深知金融科技的發展是包括保險業在內的金融服務業，均必須面對與因應的課題，危機亦是轉機，期待在主管機關政策支持及業者共同努力下，台灣可逐步發展及推行更多金融科技業務，提供大眾更安全、便捷及優質的服務體驗。

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