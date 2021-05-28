疫情嚴峻 新台幣為何還能飆至27.7字頭、創24年新高？

不畏國內疫情、外資持續加碼投資台灣，估計匯入約3~5億美元，激勵台北股匯雙漲；新台幣匯率今（28）日在外資匯入與出口商大舉拋匯下，盤中一度衝上27.706元、最多升值1.6角，終場在中央銀行尾盤調節下升值5.5分，以27.767元作收，盤中與收盤均創24年新高，總成交量為16.35億美元。

央行統計顯示，美元指數今日小幅上漲0.1%，台灣主要貿易對手國韓元升值0.23%，高於新台幣升幅0.2%，人民幣微幅升值0.08％。

證交所資料顯示，外資今日大舉加碼台股187億元，台股開高走高、終場大漲269.25點，在外匯市場上，外資也持續匯入，加上出口商月底擴大拋匯力道，匯市賣壓沉重，推升新台幣至27.7字頭價位，最多升值1.6角。

匯銀主管透露，「外資和出口商站在同一方向，美元買盤又空虛，所以老大（指央行）尾盤不得不進場調節，以維持匯市平衡。」

回顧今日匯市交易，銀行外匯交易員指出，雖然匯價逢高有進口商承接，但力道遠遠不及外資匯入與出口商拋匯力道，美元需求疲軟使新台幣匯率迅速攀升，若非央行進場調節，匯價很可能會闖破27.7元。

新台幣匯率今日在央行進場砍升幅下收在27.767元，創1997年5月20日以來、24年新高。

對於新台幣匯率是否有機會升抵27.5元？匯銀主管說，不是不可能，但沒那麼快，要看國內疫情的控制情況，疫情沒控制好，有疑慮的外資就不容易大幅匯入。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價，1個月期目標價由27.72元升抵27.59元，顯示海外法人對新台幣的升值預期明顯升溫；匯銀主管估計，新台幣匯率下周約在27.7~28元區間波動。

今年以來，美元指數累計上漲0.12%，亞洲貨幣升貶互見，新台幣升幅2.67%，仍為最強亞幣，但人民幣今年升值2.65%，就快追上新台幣。

淪為「最弱亞幣」的日圓今年累計重貶6.17%，韓元貶值2.62%，星元貶值0.17%。

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