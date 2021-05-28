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國泰世華銀重訊斥資15.75億元 參與館前聯合大樓都更案

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

為活化資產，國泰金（2882）今（28）日代旗下子公司國泰世華銀公告擬斥資15億7514萬元參與台北市館前聯合大樓都市更新案，今日與日盛生活科技公司正式簽署都市更新委託合作契約，預計分配比例不低於70.64%，契約簽訂至交屋日起15年。

據國泰世華銀公告內容顯示，此次參與都更的土地包括有台北市中正區公園段二小段246、247、247-1、248、249、249-1、252、252-1、252-2、253、254、254-1、255、257地號等14筆土地。土地面積合計約62萬1.028平方公尺，折合約18萬7.861坪。

建物部份為台北市中正區公園段二小段1765、1766、1767、1768、1769、1770、1771等7筆建號。建物面積約6,450.04平方公尺，折合約1,951.137坪。取得之具體目的資產活化。

臺北市館前路與信陽街口的館前聯合大樓，基地面積約599坪，屬第四種商業區，基準容積率為800%，調整更新單元範圍後已取得地主全數同意，希望透過都市更新，開發成為台北車站周邊地區地標型商辦大樓，引領老城區舊大樓更新的典範。

都市更新 國泰世華

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