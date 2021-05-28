中信金主動聲明 台壽有二名內勤同仁確診

新冠疫情嚴峻，國內確診與死亡人數攀升，企業揭露確診情況面臨挑戰。中信金控（2891）堅持走在正確的道路上，今(28)日又主動發布聲明，子公司台灣人壽有二名內勤同仁確診新型冠狀病毒(COVID-19)。

新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，而非讓媒體聽聞傳言後追著企業跑，員工與客戶在真假難辨的訊息中，四處打聽、人心惶惶，為透明是最好的防疫，樹立典範。

中信金控今(28)日傍晚表示，今日接獲通知，子公司台灣人壽有二名內勤同仁確診COVID-19。截至今日為止，中國信託商業銀行有三名同仁、台灣人壽有三名同仁，合計六名同仁確診。

為保護同仁安全及避免感染風險，台灣人壽已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，二名內勤同仁各自接觸的同一辦公樓層所有同仁全數實施居家辦公及自主健康管理。

中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

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