防疫零接觸 明台產推車險新服務

疫情嚴峻，明台產險今(28)日宣布，與遠傳電信（4904）合作，推出「我是你的眼」遠距勘車服務。在車主同意下，客服人員可透過駕駛人的手機鏡頭，觀看現場狀況，引導車禍處理，並可遠端遙控，完成放大縮小、拍照攝影等存證功能，達到立即救援、釐清肇責、盡速離場的目的。

明台產險理賠本部副總李志昌表示，疫情高峰期間，金融業多已遠距或居家上班，透過零接觸的遠距作業，才能維持現有各項服務不中斷。

過去遇到車禍事故，理賠人員奔赴現場查勘的方式，耗費人力與時間，保戶也沒有時間等待，本次推出的遠距勘車服務，即可用在事故現場處理及車廠勘車，理賠人員居家上班亦可執勤。

明台產險表示，去(2020)年10月推出UBI 2.0保單後，隨保單提供車聯御守行車紀錄器，不論透過自動碰撞偵測或手動理賠報案功能，輕觸行車紀錄器螢幕，就可透過內建4G聯網自動撥話與產險公司電話連絡，也是另一種新的無接觸理賠服務方式。

若是駕駛人已離開現場，也可以用官網或Line官方帳號，透過通訊方式完成理賠報案通知。

明台產因應疫情已推出一系列無須接觸的創新服務，即日起推出「明太郎」AI智能客服，透過官網或Line官方網站均可使用這樣功能，取代傳統0800服務電話，不需要實體人力也可以完成大多服務，也是防疫零接觸的新型數位工具。

「明太郎」取名來自於「太郎」，是日文長子最普遍的名字之一，除了強調人性化的溫度，也凸顯明台產是100%日系企業的特質，而前兩個字「明太」也與明台有諧音。

明太郎可以用自然語言對話，完成一般諮詢、補發保單、保單變更、理賠申請、道路救援、投保汽機車險與旅平險等常見功能。

明台產並表示，近期也首創「寵物醫療險一鍵理賠服務」，只要是明台的寵物險保戶，在簽約醫院就診之後，透過App掃描QR Code，即可透過區塊鏈完成醫療紀錄上傳的理賠程序，也是另一種無接觸、無紙本的理賠申請模式。

寵物就診之前，可先下載Petzzo的App，並完成註冊，就可以透過App搜尋全台近300家簽約寵物醫院，就醫後可跟醫師索取理賠的QR Code掃描上傳。若是到非簽約醫院就診，可到明台的Line@官方帳號，線上進行理賠通知。

明台產是100%日本三井住友海上集團的子公司，日本疫情相對嚴重，迄今已發展一系列後疫情時代的新商業模式。

明台產透過國際資源引進各項創新服務，除了符合防疫要求外，即使疫情未來恢復，仍可領先數位化應用、提供消費者更為便利安心的各項投保與理賠服務。

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