富邦人壽宣布全面視訊投保 「連簽傳」三步驟搞定

金管會保險局宣布暫時開放以視訊替代投保時的親晤親簽，富邦人壽今（28）日表示，第一時間即配合公佈相關執行辦法，客戶只要「連線、簽名、傳送」三步驟就能完成此程序，後續保險業務員便可透過線上方式，將相關文件傳送至總公司進行核保，承保前亦會透過電訪保障保戶權益，並以電子保單形式發單，投保過程完全零接觸，顧及保戶及業務員的健康安全。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣新冠肺炎疫情嚴峻，民眾更加重視健康醫療保障，為了讓保戶安心且放心，以及保險服務持續不中斷，第一時間啟動多項保全理賠與關懷因應措施，在第三級疫情警戒期間，也立即配合保險局，全面推行以視訊替代親晤親簽程序，減少人與人之間接觸，大幅降低相關人員染疫風險。

以往投保新契約時，依法規定保險業務員須親見客戶，並由客戶親自簽署投保文件，然為降低業務同仁與客戶接觸之風險，富邦人壽以視訊替代親晤親簽程序，透過「連線、簽名、傳送」三步驟，在完全零接觸狀況下，完成投保。

步驟一「連線」：業務員將相關投保文件以線上方式提供給客戶，客戶備妥文件後與業務員連線啟動視訊錄影；步驟二「簽名」：在視訊錄影的狀態下，業務員應先表明自身身分與所屬登錄公司，並向客戶確認身分、投保意願並取得其同意採視訊親晤親簽執行意願後，視訊畫面須清楚錄下客戶親自簽署要保文件等資料之畫面；步驟三「傳送」：客戶簽名後即完成視訊親晤親簽作業，便可結束視訊錄影，客戶須將相關投保文件拍照截圖回傳給業務員，業務員即可以線上方式(email)傳送回總公司，進入核保流程，待疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司。

為確保客戶投保意願、保障客戶權益，富邦人壽將會進行承保前電訪，承保且首期保費扣款完成後將以電子保單發單，整個投保過程零接觸，大大降低感染風險；未來，若保戶需要紙本保單留存，可再致電客服申請。

除視訊投保外，富邦人壽亦透過「視訊生調」啟動「抽樣、高齡或保額體檢替代方案」，在此非常時期保戶無須前往醫療院所進行健康檢查，可申請透過視訊裝置來確認健康狀況，減少保戶出入醫療院所；另需要進行高齡體檢之保戶，除提供視訊生調替代方案外，亦可自行提供近一年內之健檢報告替代，以減少進出醫院之必要。富邦人壽積極善用保險科技運用於各項保戶應變措施，配合政府防疫政策之際，也確保保戶健康安全。

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