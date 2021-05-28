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新台幣勁升9.6分 午盤暫收27.726元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影

新台幣今（28）日午盤升值9.6分，暫收27.726元兌1美元，成交金額7.06億美元；台股早盤開高，新台幣最高達27.715元兌1美元，升值1.07角。

美股周四漲跌互見，台股早盤以16,690.04點開高走高，新台幣早盤以27.81元兌1美元，升值1.2分開出。

新台幣上午盤低點為開盤的27.81元兌1美元，高點則是27.715元兌1美元，升值1.07角，午盤以27.726元兌1美元暫收。

新台幣 台股 美股

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