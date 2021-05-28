新台幣勁升9.6分 午盤暫收27.726元
新台幣今（28）日午盤升值9.6分，暫收27.726元兌1美元，成交金額7.06億美元；台股早盤開高，新台幣最高達27.715元兌1美元，升值1.07角。
美股周四漲跌互見，台股早盤以16,690.04點開高走高，新台幣早盤以27.81元兌1美元，升值1.2分開出。
新台幣上午盤低點為開盤的27.81元兌1美元，高點則是27.715元兌1美元，升值1.07角，午盤以27.726元兌1美元暫收。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言