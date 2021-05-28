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yoxi整合和泰集團資源 推司機紓困方案

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
疫情當前yoxi全力相挺司機方案。和泰集團提供
疫情當前yoxi全力相挺司機方案。和泰集團提供

疫情衝擊，和泰集團（2207）全力協助yoxi車隊司機度難關，自從各地防疫警戒升至三級後，外出民眾減少也讓整體交通運量大幅降低，同時嚴重衝擊以車維生的計程車司機們，yoxi整合集團資源，與和泰產險、和潤企業共同推出司機紓困方案「六大免費」及「三大加碼」。

yoxi車隊表示，暫時看不到疫情緩解的此刻，辛苦的司機必定有出車風險壓力和諸多短期資金需求，面對疫情，一夕之間大家都不出門，yoxi車隊仍有許多司機有家庭要照顧，有貸款要繳還，面對多重壓力，容易在金融單位碰壁的司機們有苦說不出。

為此yoxi車隊整合集團力量，由車隊全額吸收貸款利息、防疫險保費、疫苗接種費、防疫物資、金流手續費、企簽補貼等費用，再加發防疫專屬尖峰趟次獎金、防疫準備獎金並減免月租費等，用行動和隊員朋友站在一起，讓他們心無旁騖的服務每位乘客，撐過疫情的艱難時刻。

yoxi車隊了解司機的苦衷，在整合集團多方資源後，提出多項首創業界先例的方案給隊員，包含「免息5萬貸款」、「免費投保防疫險」、「免費接種疫苗」、「免費防疫物資」、「免負擔刷卡手續費」、「免負擔企簽折扣」，此外再加碼補助「防疫專屬尖峰趟次獎勵金」、「防疫準備獎獎勵金」、「防疫期間減免月租費」，希望以最實際的方式，直接照顧司機。

「六大免費」及「三大加碼」方案內容如下：

1. 免息5萬貸款：救急不等待，利息yoxi扛，還分15期攤還

由於整體運輸量減少，造成司機收入銳減，為解決隊員短期資金需求，yoxi結合和泰集團力量，與和潤企（6592）業合作；只要隊員提供汽、機車擔保，通過核貸後，最快一週即可獲得5萬元貸款 (*註1)；並提供3+12共15期無息還款方案，第四個月起才開始返還。所有貸款利息由yoxi車隊一肩扛下，讓隊員不為利息所煩惱。

2. 免費投保防疫險：yoxi全額吸收防疫保費，理賠優於業界，隊員沒負擔，有靠山

司機在外打拼，雖早已做好安全措施，然而面對潛藏未知的疫情風險，總是會擔心「萬一」的到來。此次，特別由集團內的和泰產險為yoxi量身打造優於同業的理賠規劃，一旦司機需進行隔離，將定額內給付【隔離費用保險金】。如不幸確診，會進一步給付【關懷保險金】。此外，若需住院診療，不論【住院日額保險金】或者【負壓隔離病房或加謢病房醫療保險金】也都優於同業，提供最高至60天的給付 (*註２)。諸多理賠有效避免因染疫而對生計造成的壓力。而yoxi更首開業界先例，全額吸收保險費，讓司機無後顧之憂。

3. 免費接種疫苗：只要有意願，疫苗注射全額補助

針對大家最關心的疫苗注射，符合疫苗公費施打資格的隊員，yoxi全額補助掛號費；具有接種意願但不在公費範圍內的司機，則全額補助施打費和掛號費。簡言之，只要醫療機構有足夠的疫苗開放注射，想接種的司機完全不用自己掏腰包。

4. 免費防疫物資：防疫隔簾，酒精、口罩都幫隊員準備好

疫情逐漸升溫之際，yoxi就已超前部署，不僅免費提供酒精、口罩等基本防疫物資給隊員，更進一步免費提供防疫隔簾，司機、乘客在口罩之外還有多一層防護。

5. 免負擔刷卡手續費：和泰Pay付款輕鬆零接觸，車隊不收司機金流手續費

使用yoxi App派遣服務的乘客，將信用卡綁定和泰Pay後，抵達目的地只需要拿好隨身物品，不用翻找現金、信用卡、悠遊卡即可輕鬆下車，確保整趟旅程零接觸。而且銀行收取的金流手續費由yoxi全額吸收，隊員免負擔。

6. 免負擔企簽折扣：疫情期間企業簽單高額優惠由車隊補貼，隊員收入不打折

yoxi在疫情期間推出限定「企業防疫專案」，成為員工們外出洽公時的安心選擇。業界最高的7折70元優惠，能有效減緩企業財務壓力，並間接穩定司機收入。疫情期間上述所有折扣補貼，全由車隊買單。

另外，還有三大加碼方案。

加碼一：防疫專屬尖峰趟次獎勵金，多幫隊員一把力

車隊在尖峰以及夜間共三個時段都常態性的提供趟次獎勵。考量疫情影響，特別下修每階段門檻最多達50%。隊員每週最低只要15趟，即可獲得1,000元獎金。活動期間最高可得7,000元的獎勵，就算未達高標，在每個階段一樣享有對應的獎金 。

加碼二：防疫準備獎勵金，協助隊員一同防疫

為確保落實防疫準備，yoxi車隊持續要求每日測量體溫、勤洗手、正確配戴口罩。同時隊員需每日進行全車消毒清潔，尤其經常接觸的局部區域，如：車門、手把，更是加強使用酒精消毒。另外也要求司機下載【臺灣社交距離】App，注意接觸狀況，並迅速上架實聯制，協助政府疫調工作。yoxi司機如落實防疫措施，yoxi還額外補助每位隊員500元的防疫準備獎勵金 ，共同守護司機與乘客的健康。

加碼三：防疫期間，減免月租費

為了減輕疫情對司機荷包造成的衝擊，只要在六月份完成50趟次的隊員們，yoxi車隊一律退還500元的月租費。

yoxi整合集團資源，與和泰產險、和潤企業共同推出司機紓困方案「六大免費」及「三大加碼」。和泰集團提供
yoxi整合集團資源，與和泰產險、和潤企業共同推出司機紓困方案「六大免費」及「三大加碼」。和泰集團提供

新冠肺炎 疫情紓困

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