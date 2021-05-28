基滙資本完成基滙成長股權基金I募集 共募得4.3億美元

房地產私募基金管理公司基滙資本宣布完成首檔綜合成長型股權基金，基滙成長股權基金I今日截止募集，合計共同投資在內共募得4.3億美元。

基滙成長股權基金I於2020年底推出，投資主要聚焦泛亞地區的增長迅速及擴展潛力優厚的房地產科技及房地產相關運營企業。基金共募得3.32億美元承諾資本，其中約三分之一已投入相關項目。

基滙成長股權基金I的投資者包括過往已投資基滙資本旗下旗艦基金的基滙房地產基金的國家主權財富基金、捐贈基金和頂級機構投資者，以及這支產品的新投資者。

基滙資本執行合夥人兼另類資產投資聯席主席吳燕安表示：「我們很榮幸能於短時間內完成基滙成長股權基金I的募資。鑑於房地產科技及ESG（環境、社會及管治）領域增長迅速並提供具吸引力的投資機會，機構投資者對基滙成長股權基金I反應踴躍，表明他們已準備就緒投資這些領域。這同時亦顯示投資者對基滙資本有能力在蓬勃發展的房地產科技行業物色具潛力的投資機會充滿信心，並認可其團隊對房地產科技發展的廣博知識及在傳統房地產行業的固有優勢。」

基滙資本執行合夥人兼另類資產投資聯席主席彭慶邦表示：「全球房地產業主在疫情期間越來越多的將科技運用到物業中，造就了成立房地產科技基金的最佳時機。除了傳統的實體房地產投資，基滙資本在新經濟環境下也欣然擁抱新機遇。除了資金的注入外，我們還憑藉在經營管理上的深厚經驗以及全球資源網路來協助房地產科技公司茁壯成長。我們龐大的房地產投資組合將助益房地產科技公司，通過採納新科技來實施更多ESG措施，以節約能源、提高營運效率，並為創新科技提供測試平台，而我們也已經開始在旗下物業採用多項相關科技。」

投資中國領先的線上及線下房產交易和服務平台貝殼找房是基滙資本在房地產科技投資領域的重要里程碑之一。貝殼找房在D輪融資獲基滙資本投資，並於2020年8月成功在紐約證券交易所上市。

基滙資本的其他投資包括：中國共享生活空間領域最大的資產管理公司自如；整合線上醫患互動與線下醫療設施的中國領先醫療服務供應商企鵝杏仁；總部位於新加坡、專注於幫助酒店及商業地產優化能源使用和提升運營效率的房地產科技初創企業SensorFlow；以及協助業主和設施管理公司降低營運成本、改善能源效益並提升租戶滿意度的國際房地產軟件公司Switch Automation。

基滙資本憑藉成功募資，在PERE首屆全球房地產科技募資排行榜 「Proptech 20」中名列第五。該榜單羅列自2016年以來在房地產科技投資領域全球募集资本最高的20家基金管理公司。

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