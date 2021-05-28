快訊

加速檢驗匡列確診者 柯文哲指示：快篩陽性視同PCR確診

蘇貞昌指示紓困4.0發家庭防疫補貼 家有國小以下學童都可領

別讓火神流淚！專家：每年火災燒掉13億 火險規劃夠不夠?

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
消防劇「火神的眼淚」大受歡迎。圖／公視、myVideo提供
消防劇「火神的眼淚」大受歡迎。圖／公視、myVideo提供

最近消防職人夯劇「火神的眼淚」大受歡迎，連帶讓不少人開始注意自家的住宅火險的「配備」是否足夠？對此，台灣《保險法》權威劉北元指出，台灣每年因火災造成的損失合計就超過13億元，近日大家積極配合居家防疫，用電、用火機會大增，此時又正逢夏季高溫、缺水缺電的敏感時刻，民眾最好趁現在宅在家，趕快檢視住宅火險是否完善，做好風險轉嫁的規劃，讓居住更加安心有保障。

劉北元也指出，由於新冠疫情日趨嚴峻，教育部也因應第三級警戒延長停課時間。家長與小朋友在家活動時間變長，居家相關的潛在風險也隨之增加，尤其用火不當或是小孩玩火闖禍而損失家中財物，或因此延燒左鄰右舍時，都可能導致難以挽回的悲劇與財務危機，投保住宅火險在現時更顯必要。

劉北元在最新的Podcast節目《劉北元的保險法》中提到，根據消防署2019年的統計資料，全台火災造成的財物損失最高大約有6億3千萬元，房屋損失更達7億元以上，兩者合計就高達13.3億元，可以想見每年台灣因火災意外而造成的財產損失有多龐大。

面對這種難以預見的風險，民眾要如何透過保險規劃來獲得全方位的保障？劉北元在節目中建議，如果屋主有投保涵蓋火災、動產與第三人責任的居家綜合型保險，就能讓家庭保障一步到位。因為若不幸發生火災時，該類保險針對房屋本身、屋內家具、電器等動產，甚至延燒到左鄰右舍所導致的傷亡或財物受損，都可以由保險公司承擔賠償損失，提供轉嫁風險的功能。

此外，劉北元特別強調，現在選擇在外租屋的民眾越來越多，但對於住宅火災的風險意識卻不夠。他指出，許多承租人因為房東有投保住宅火災類的保險，而以為在自已闖禍時可以免除賠償責任，這是錯誤的觀念。

劉北元以房客的電器插頭沒拔而釀成火災的過失為例，假設房東有保住宅火災保險，但在承租期間，因為房客 (承租人) 過失所造成的火災，此張火險保單的理賠不一定會啟動！即便啟動了，也對承租人沒什麼好處。

他解釋，假如因房客的行為而發生火災，保險公司可能會承擔因火災所造成的損失，賠償金額給房東。但是之後，保險公司會透過「代位求償」轉向承租人要求賠償損失金額，也就是說，最終這筆損失還是得由闖禍的房客全部「買單」。到時承租人要負擔的不只是自己跟房東的損失，假如波及到鄰居，甚至還得賠償鄰居一大筆錢，壓力將會非常龐大。

面對這樣的財務危機，劉北元就建議，承租人在平時就應該自行投保居家綜合保險並「附加承租人責任附加條款」，才能夠在意外發生時，針對屋主、延燒時受害的鄰居，以及自己的財產，向保險公司申請理賠，達到一舉三得的保障，減少自己的損失。

最後，面對現在因應疫情而停止到校上課的孩子們，劉北元也建議無法在家照顧小孩的家長，假如擔心小孩在家玩火、偷騎車而闖禍，波及他人，不如透過加強保險規劃來轉移風險。

劉北元表示，除了上述包含第三人責任保險的居家綜合保險能發揮作用外，父母也可以透過「個人責任保險」來移轉小孩闖禍後的賠償風險。 因為該項保險的保障範圍相當廣，舉凡損壞他人財物、玩火延燒隔鄰，甚至將來在學校玩耍、打球不慎傷到同學、逛街打破店家商品等狀況，只要是未成年孩童不小心導致他人財物受損或身體傷亡，都可以在對方要求賠償損失時，藉由個人責任保險獲得保障，為父母分憂。

保險 火災 房東

延伸閱讀

疫情爆發 產險建議：遠距上班防駭、住宅居家防火

影／玉山大火禍首 NCC專委恐賠上億就怕脫產

「火神」感動網友欲考救護證照　陳庭妮揭考照暖心動機

台南彈簧床工廠大火驚傳爆炸聲 2千坪幾乎全面燃燒

相關新聞

防疫保單只能保障一時 擁有這三張醫療險一樣可防疫

國內新冠肺炎疫情升高，防疫保單也跟著搶破頭，第一金人壽表示，防疫保單多為一年期定期險，並且不含有「保證續保」機制，保障期...

別讓火神流淚！專家：每年火災燒掉13億 火險規劃夠不夠?

最近消防職人夯劇「火神的眼淚」大受歡迎，連帶讓不少人開始注意自家的住宅火險的「配備」是否足夠？對此，台灣《保險法》權威劉...

陸資疑雲 日盛金大股東遭罰2500萬

日盛金大股東建群投資（ＣＴＬ）涉入陸資疑雲，市場謠傳背後資金是中國大陸明天系集團創辦人肖建華，金管會歷經一年的查證，建群...

股票獲利豐厚帶動 保險業前四月大賺2,131億

熱錢匯入帶動新台幣兌美元4月再升值，壽險業承受較高匯率避險壓力。保險局昨（27）日公布4月匯兌成本創今年新高，單月淨增加...

壽險逢高調節 減碼台股550億

台股今年來連連飆漲，4月攻上萬七大關，壽險手上持有台股市值水漲船高，也趁機實現獲利美化帳面，保險局昨（27）日公布最新統...

中資疑雲案 日盛金挨罰2,500萬元

日盛金大股東建群投資（CTL）涉及中資疑雲案紛爭多時，金管會昨（27）日終於開罰，銀行局長莊琇媛親自宣布依「大股東申報不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。