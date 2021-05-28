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疫情爆發 產險建議：遠距上班防駭、住宅居家防火

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
企業遠距上班要防駭，天乾物燥加上大量使用酒精消毒，身有不慎恐引起火警，民眾居家要防意外，資安險和住宅火險這時候更顯德重要。圖/新安產險提供
企業遠距上班要防駭，天乾物燥加上大量使用酒精消毒，身有不慎恐引起火警，民眾居家要防意外，資安險和住宅火險這時候更顯德重要。圖/新安產險提供

本土疫情爆發，全國進入三級警戒，為不必要的人與人接觸，多數企業改採居家辦公，同時，全國學生改採在家線上學習，讓企業資訊安全及民眾居家危機跟著氣溫連袂飆高；新安東京海上產險建議企業、民眾善用「資安險」、「住宅火險」規畫好適切的保險，降低自身財物損失的經濟重擔 。

為降低員工群聚及通勤染疫風險，企業陸續實施異地備援辦公或居家遠距上班等防疫措施，期望在維護員工健康的前提下，企業也能維持營運不中斷，然而，不論是居家辦公、遠距上班都增加企業對通訊設備、線上會議軟體以及網路的依賴，企業面臨的資安風險也隨之攀高。

新安東京海上產險表示，疫情下為能滿足客戶數位轉型的保障需求，提供「資安險」周全的資訊安全防護網，針對企業可能面臨的網路勒索、釣魚郵件、駭客入侵、資料外洩、惡意軟體、DDoS攻擊六大網路威脅，強化資訊安全的保障能力，降低可能產生的業務及經濟損失。

根據內政部消防署統計，全台4月建築物火災共發生551件，起火原因以電氣因素居冠，火災時段以15時至18時最多。新安東京海上產險表示，近期天氣炎熱，5月氣溫更飆上60年最高，家家戶戶紛紛開啟冷氣、電扇散熱，且適逢台電機組歲修，使得全台供電吃緊，不時出現分區停電、限電等狀況，容易造成電器開開關關易故障起火，為保障居家財產安全，民眾可審視自身需求，選擇投保不同的「住宅火險」保障範圍及商品，以有效分散居家的住宅風險。

新安東京海上產險提醒，全國三級警戒期間延至6月14日，企業及民眾現在開始規畫「資安險」、「住宅火險」都不嫌晚，及早規畫才能分散、降低事故發生後財物損失所造成的經濟壓力。疫情期間為提供零接觸的保險服務，客戶可直接至產險官網「網路投保」專區投保。

產險 資安

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