股匯齊漲！新台幣早盤升5.4分、一度觸及27.768元

新台幣今（28）日早盤以27.81元兌1美元，升值1.2分開出；台股早盤以16,690.04點開高，新台幣一度觸及27.768元兌1美元，升值5.4分。

美股周四漲跌互見，道瓊工業指數上漲141.59點，漲幅0.41%，收34,464.64點；標普500指數上漲4.89點，漲幅0.12%，收4,200.88點；那斯達克綜合指數小跌1.72點，跌幅0.01%，收13,736.28點；費城半導體指數收盤上漲0.58%，收3,159.28點。

台股早盤開高走高，新台幣早盤低點為開盤的27.81元兌1美元，一度觸及27.768元兌1美元，升值5.4分。

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