同島一命挺醫護 元大金控暨大股東馬家共同捐款1.6億

國內新冠肺炎疫情日趨嚴重，造成醫療資源緊繃及醫護人員身心嚴重負荷，防疫最前線面臨崩潰邊緣之緊急壓力。一直以來站在公益第一線的元大金控（2885）集團宣布，捐款新台幣1億6千萬元給第一線醫療體系，聲援政府，為全民防疫盡一份心力。

元大金控表示，作為全國性的金融營業機構，同島一命絕不置身事外，故除由金控相關子公司共同捐贈1億元外，大股東馬家的投資公司另捐贈6,000萬元予元大文教基金會代表共同捐贈。這次總計捐款1億6千萬元，受贈對象以衛生福利部部立醫院體系、國立台灣大學醫學院附設醫院體系及榮民總醫院體系等全國性的三大醫療體系為主，共計1億5千萬元；另由於台北市已成為疫情重災區，馬家所捐贈之6,000萬中的1,000萬元將予台北市主要傳染病指定隔離及應變醫院之一的馬偕醫院專款專用。

這次捐款將全數用於防疫作為，主要用途為相關醫療器材的緊急添購，以及第一線醫護防疫人員的照護等直接醫療作為。期能透過對第一線醫療體系的支援，為全民防疫注入有形的力量，與政府聯手抗疫，期待台灣社會早日脫離疫情警戒，重回正常生活。

衛生福利部部立醫院體系，是隸屬中央的防疫專責醫院，不僅要收治新冠肺炎病患，也肩負全台檢疫所設置的量能，目前還亟需增設3,500間集中檢疫所；榮民總醫院體系院所規模龐大，能支援床位、醫療量能的調節任務；國立台灣大學醫學院附設醫院體系的重要任務是收治新冠肺炎急重症病患，台大醫院院長甚至公開發出求救信，「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕」。元大金控上下一心，決心為抗疫盡一份力，守護全國三大公有醫療系統，維持抗疫能量。

抗疫這條路，沒有人是局外人，新冠肺炎疫情爆發後，國內社福機構捐款大幅縮減，2020年元大金控暨旗下子公司捐贈1億2千元，發行面額3,000元的振興經濟愛心卡，捐贈給家扶等7個社福團體，總計超過10萬名受助對象受惠。這次再度本於「人飢己飢、人溺己溺」之精神，投入1億6千萬元捐款，善盡企業社會責任。 元大金控暨大股東馬家捐款一億六千萬，齊心抗疫護台灣同島一命挺醫護。（元大金控提供）

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