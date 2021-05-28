超佛心 聯邦銀發放員工每人1萬慰勞金再加投保防疫險

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
聯邦銀行為提升員工抗疫士氣，發放員工防疫慰勞金及投保防疫保單
聯邦銀行為提升員工抗疫士氣，發放員工防疫慰勞金及投保防疫保單

主管機關堅持銀行疫情熱區分行照常開門，不可暫停營業，增加金融業人員染疫風險。為體恤員工防疫辛勞並能安心上班，聯邦銀行（2838）決定發放每位員工特別慰勞金1萬元，並為所有同仁投保防疫險，期望以實質的行動照顧員工及其家庭，並提供堅守工作崗位的同仁，更安心的保障及實質獎勵。

聯邦銀行表示，疫情嚴峻之際，員工為提供客戶不中斷的金融服務，承擔很大的健康風險，因此在董事會的強力支持下，以實際的慰勞金發放來鼓勵員工，並提供防疫保單以加強工作保障，適用對象包含聯邦銀行及其子公司聯邦網通、聯邦租賃、聯邦投信所有同仁。

同時，為了提供行員及客戶一個安全的營業場所，聯邦銀提前啟動異地辦公、分流上班機制，也在雙北地區分行加裝隔板、落實消毒作業及實聯制度，減少員工非必要外訪及跨辦公大樓間的移動，力求嚴密的防疫工作，保護員工免於新冠肺炎的威脅。

聯邦銀行為提升員工抗疫士氣，發放員工防疫慰勞金每人1萬元及投保防疫保單。聯邦銀行/提供
聯邦銀行為提升員工抗疫士氣，發放員工防疫慰勞金每人1萬元及投保防疫保單。聯邦銀行/提供

疫情 保單

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