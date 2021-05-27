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4月保險業靠賣股大賺2131億元 差百億元贏去年全年

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

熱錢匯入帶動新台幣兌美元4月再升值，壽險業承受較高匯率避險壓力。據保險局今（27）日公布單月匯兌成本創下今年新高，單月淨增加365億元。但儘管如此，壽險業靠著台股攻破萬七的良機，大舉實現股票部位利益，帶動整體保險業前四月稅前盈餘締造2,131億元的史上同期最高紀錄，跟去年一整年賺2,231億元相比，只差距百億元，等於四個月賺了去年全年的95.5%之多，賺錢速度相當驚人。

據保險局長施瓊華表示，新台幣截至4月底為止，相對於2020年底升值幅度為1.96%，尤其是4月新台幣劇烈變化，原本不避險3月還有匯兌利益，但4月若不避險，將出現1,967億元的鉅額虧損。

但所幸壽險業者仍花錢買進避險工具，產生了1,372億元的評價利益，再扣掉花費的498億元去買避險工具的錢後，使得最新公布累計前4月整體匯兌成本達到978億元，至少減少超過一半的虧損風險。

跟3月整體壽險業匯兌成本135億元相較，4月單月新增匯兌成本365億元還是高出不少，創下今年以來最高匯兌成本紀錄，一、二月時都在200多億元水準。跟去年同月的匯兌成本451億元比較，今年也略高一些。

所幸壽險業者大舉實現股票股利，因此累計前四月稅前盈餘大賺2,052億元，短短四個月已經賺超過去年全年2,061億元的99.56%，幾乎快要賺贏全年。但產險今年前四月稅前盈餘只賺79億元，業績遠不如去年同期的170億元，因此整體保險業加總後的前四月稅前盈餘才沒有一舉超越去年全年 ，但還是歷史新高紀錄。

不過單月的角度，受到匯兌成本大增的關係，因此4月整體壽險業的稅前盈餘降至334億元，是今年四個月來的最低紀錄，前三個月都在545~613億元。不過四個月合計稅前盈餘高達2,052億元，年增率193%，仍是創下歷史同期新高紀錄。

此外，4月底壽險業手上持股因市值漲高評價利益大增，淨值回升至2兆5105億元，連四月好轉是今年新高紀錄，月增1,153元，是今年最佳單月紀錄，已逼近去年底整體壽險業2兆5,185億元的歷史新高。

截至今年4月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為346億元，較3月減少180億元，截至4月底為止壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為2,922億元，較3月增加245億元。

壽險業 新台幣 保險

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