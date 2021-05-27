同島一命 4大金控捐2.53億助雙北抗疫

台灣本土新冠疫情日益嚴峻，每日確診案例居高不下，目前全國已升級至第三級警戒，且因確診案例多集中於台北市及新北市，雙北醫療院所負荷加重，不僅位在第一線的醫護人員疲於奔命，更面臨防疫物資短缺的困境。多家金控近日接連捐款給雙北市與醫療人員，目前4大金控合計捐款達2.53億元。

元大金控今宣布，將捐款1.6億元給第一線醫療體系，全數用於防疫作為，主要用途為相關醫療器材的緊急添購，以及第一線醫護防疫人員的照護等直接醫療作為。由金控相關子公司共同捐贈1億元外，大股東馬家之投資公司另捐贈6000萬元予元大文教基金會代表共同捐贈。

受贈對象以衛生福利部部立醫院體系、台大醫院及榮民總醫院體系等全國性三大醫療體系為主，共計1億5千萬元；另由於台北市已成為疫情重災區，馬家所捐贈6000萬中的1000萬元將給予台北市主要傳染病指定隔離及應變醫院之一的馬偕醫院專款專用。

國泰金昨也宣布捐款4000萬元，其中捐給台北市政府1000萬元、新北市政府1000萬元、台大醫院800萬元、台北市立聯合醫院600萬元、新北市立聯合醫院600萬元。

國泰金董事長蔡宏圖表示，疫情爆發至今，此刻正是遭逢最嚴苛的時刻，期盼此時全體國人以「同舟共濟」的正面、積極心態，一起守護台灣，做好各項防疫工作並和全國所有醫護人員站在一起，儘早戰勝疫情，早日讓國人回歸正常生活。

富邦金25日也宣布，捐贈台北市政府、新北市政府防疫專戶各1000萬元，並捐贈台大醫院300萬元支援醫護人員隔離費用，共計捐贈2300萬元。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了捐助目前疫情嚴峻的雙北市防疫專戶各1000萬元對抗疫情，有感於第一線醫護人員的辛勞，富邦集團也捐贈台大醫院新台幣300萬元支援醫護人員的隔離費用，扮演前線醫護人員的支持後盾。對抗來勢洶洶的疫情，富邦期望能為抗疫盡一份力量，與社會大眾一起同心協力，共度難關。

台新金在26日宣布捐3000萬元，其中捐贈台北市、新北市政府各1000萬，用於挹注兩政府臨時陡增的預算外費用，並捐助台大醫院及台北市立聯合醫院各500萬，用於防疫期間額外增加的負擔開支。

台新金控董事長吳東亮表示，近日來雙北淪為此波疫情主要災區，確診者幾乎在市內各區遍地開花，防疫工作已經到達需仰賴號召志工、徵調民間資源，加開檢疫旅館及高強度疫調隔離消毒等任務，同時第一線相當辛苦的警察同仁亦承擔了吃重的防疫勤務，而這些額外開支都非正常預算所能支應，為了讓兩位地方首長能有效調度、確保防疫工作順暢，台新金決定各捐助一千萬元挹注所需。

同時，台大醫院及台北市立聯合醫院承擔防疫的醫護第一線，目前醫療資源已呈現極為吃緊之際，還要因應日益增加的防疫任務，且尚須維持正常醫療機構營運，人力物力處於極端不足當口，亦各捐500萬元供其用於支應臨時倍增的任務所需。

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