快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

零接觸防疫保單全面開放網路投保 保費可望更便宜

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保險局局長施瓊華今宣布，產險公司防疫保單全面開放網路投保。本報系資料照。
保險局局長施瓊華今宣布，產險公司防疫保單全面開放網路投保。本報系資料照。

因應國內疫情升溫，近期防疫保單詢問度高，但過去部分防疫保單因有理賠住院日額，受到法規限制無法用網路投保。金管會保險局今開放，不管是只有隔離或確診的補償費用，或是含有住院日額給付的產險公司防疫保單，都可以網路投保，減去業務員佣金，保費可望更便宜。

過去防疫保單大多透過產險公司或保經代通路的業務銷售，又或者是民眾要自己去保險公司排隊現場購買，但隨著國內疫情升溫，為讓民眾避免群聚，也避免業務員染疫風險，過去許多產險業者用發放號碼牌等方式因應。

保險局局長施瓊華表示，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障需求，因此開放產險業防疫保單可以全面都採網路投保。其實過去部分產險公司，針對僅給付隔離或檢疫費用保險金的防疫保單，已開放透過網路投保；但因為部分防疫保單含有住院日額給付，涉及到健康險，因此受限無法網路投保。這次是全面開放，防疫保單含費用給付及醫療給付，都可網路投保，產險公司最快6月1日就可將防疫保單上網銷售。

施瓊華也表示，因為全面可以採網路投保，省去業務員佣金等費用後，民眾透過網路直接投保防疫保單，保費會比透過業務員銷售來得便宜。據保險局統計，目前還有10家產險公司有推出防疫保單。

保單 產險

延伸閱讀

防疫保單開放網路投保 保費將更便宜

幫人牽線買賣房地佣金酬勞怎報稅？ 國稅局這樣說

設遠距投保聯盟App 快了

疫情嚴峻！ 勞動部：勞保、就保保費及勞退金可緩繳

相關新聞

日盛金大股東陸資疑雲 金管會重罰2500萬、1年內處分持股

日盛金大股東股東建群投資(CTL)，涉入陸資疑雲，建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會多次請建...

零接觸防疫保單全面開放網路投保 保費可望更便宜

因應國內疫情升溫，近期防疫保單詢問度高，但過去部分防疫保單因有理賠住院日額，受到法規限制無法用網路投保。金管會保險局今開...

悠遊付優惠券功能上線 防疫基金花起來

悠遊付「優惠券」功能今天（27日）正式上線，悠遊付將主動發送每位已註冊會員「10元防疫基金」。鼓勵會員多採線上購物，非必...

日盛證券景美分公司員工確診 啟動防疫措施

日盛金控（5820）旗下日盛證券景美分公司有一名內勤員工上周因身體不適，經篩檢後於昨(26)日確診為陽性，日盛證券第一時...

遠雄人壽擴大理賠 入住檢疫所旅館視同住院

因應新冠肺炎疫情嚴峻，遠雄人壽今（27）日宣布以保戶需求為優先考量，即日起擴大理賠服務範圍，若保戶經醫師診斷確定罹患新冠...

新安產險推共享汽車加碼險 理賠營業損失、車損及竊盜

買車容易、養車難，讓租金便宜、24小時隨租隨用的共享汽車成為常見的交通服務之一，但若不幸遇交通事故車體受損，用戶動輒遭求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。