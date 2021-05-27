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零接觸防疫保單全面開放網路投保 保費可望更便宜
因應國內疫情升溫，近期防疫保單詢問度高，但過去部分防疫保單因有理賠住院日額，受到法規限制無法用網路投保。金管會保險局今開放，不管是只有隔離或確診的補償費用，或是含有住院日額給付的產險公司防疫保單，都可以網路投保，減去業務員佣金，保費可望更便宜。
過去防疫保單大多透過產險公司或保經代通路的業務銷售，又或者是民眾要自己去保險公司排隊現場購買，但隨著國內疫情升溫，為讓民眾避免群聚，也避免業務員染疫風險，過去許多產險業者用發放號碼牌等方式因應。
保險局局長施瓊華表示，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障需求，因此開放產險業防疫保單可以全面都採網路投保。其實過去部分產險公司，針對僅給付隔離或檢疫費用保險金的防疫保單，已開放透過網路投保；但因為部分防疫保單含有住院日額給付，涉及到健康險，因此受限無法網路投保。這次是全面開放，防疫保單含費用給付及醫療給付，都可網路投保，產險公司最快6月1日就可將防疫保單上網銷售。
施瓊華也表示，因為全面可以採網路投保，省去業務員佣金等費用後，民眾透過網路直接投保防疫保單，保費會比透過業務員銷售來得便宜。據保險局統計，目前還有10家產險公司有推出防疫保單。
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