防疫保單開放網路投保 保費將更便宜

為方便民眾在線上投保防疫保單，保險局長施瓊華今（27）日特別宣布開放防疫綜合險可網路投保。同時，目前有11家產險有個人防疫綜合險，裡面除了台產（2832）隔離檢疫保單已停售外，其他還有10家擁有綜合防疫險，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保非接觸方式快速取得保障，而且保費更便宜。

施瓊華說，之前不許在網路賣是因為這些綜合險裡有含健康險成份，但這次考量疫情所需，因此特別開放健康加上費用險的綜合險，可完整讓民眾可以取得。施瓊華說，在網路上銷售，費用上一定會比業務員銷售來得便宜一些。

保險局表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障之需求，金融監督管理委員會修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第六點開放財產保險業得透過網路投保辦理「法定傳染病綜合保險」（含費用給付及醫療給付）之主契約，以提高民眾投保便利性。

金管會表示財產保險業辦理網路投保之財產保險商品係採負面表列，如財產保險業設計之防疫保單純屬費用給付，例如隔離或檢疫費用保險金等，原已可透過網路投保。另為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）接種計畫，前已開放疫苗接種綜合保險得透過網路投保。

金管會表示本次修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保之非接觸方式，取得符合適合自身保障需求之保險商品，以及活絡網路投保業務。

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