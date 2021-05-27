快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

防疫保單開放網路投保 保費將更便宜

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為方便民眾在線上投保防疫保單，保險局長施瓊華今（27）日特別宣布開放防疫綜合險可網路投保。同時，目前有11家產險有個人防疫綜合險，裡面除了台產（2832）隔離檢疫保單已停售外，其他還有10家擁有綜合防疫險，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保非接觸方式快速取得保障，而且保費更便宜。

施瓊華說，之前不許在網路賣是因為這些綜合險裡有含健康險成份，但這次考量疫情所需，因此特別開放健康加上費用險的綜合險，可完整讓民眾可以取得。施瓊華說，在網路上銷售，費用上一定會比業務員銷售來得便宜一些。

保險局表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障之需求，金融監督管理委員會修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第六點開放財產保險業得透過網路投保辦理「法定傳染病綜合保險」（含費用給付及醫療給付）之主契約，以提高民眾投保便利性。

金管會表示財產保險業辦理網路投保之財產保險商品係採負面表列，如財產保險業設計之防疫保單純屬費用給付，例如隔離或檢疫費用保險金等，原已可透過網路投保。另為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）接種計畫，前已開放疫苗接種綜合保險得透過網路投保。

金管會表示本次修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保之非接觸方式，取得符合適合自身保障需求之保險商品，以及活絡網路投保業務。

保險金 疫情

延伸閱讀

持修曝暖心回憶7位數入袋 防疫大薦「咒術迴戰」

防疫好幫手：勤洗手戴口罩之外 讓LUFT Duo個人空氣淨化器淨化每一次呼吸

工研院聯手新竹台大分院強化防疫 正壓檢疫亭全面啟動

設遠距投保聯盟App 快了

相關新聞

日盛金大股東陸資疑雲 金管會重罰2500萬、1年內處分持股

日盛金大股東股東建群投資(CTL)，涉入陸資疑雲，建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會多次請建...

零接觸防疫保單全面開放網路投保 保費可望更便宜

因應國內疫情升溫，近期防疫保單詢問度高，但過去部分防疫保單因有理賠住院日額，受到法規限制無法用網路投保。金管會保險局今開...

悠遊付優惠券功能上線 防疫基金花起來

悠遊付「優惠券」功能今天（27日）正式上線，悠遊付將主動發送每位已註冊會員「10元防疫基金」。鼓勵會員多採線上購物，非必...

日盛證券景美分公司員工確診 啟動防疫措施

日盛金控（5820）旗下日盛證券景美分公司有一名內勤員工上周因身體不適，經篩檢後於昨(26)日確診為陽性，日盛證券第一時...

遠雄人壽擴大理賠 入住檢疫所旅館視同住院

因應新冠肺炎疫情嚴峻，遠雄人壽今（27）日宣布以保戶需求為優先考量，即日起擴大理賠服務範圍，若保戶經醫師診斷確定罹患新冠...

新安產險推共享汽車加碼險 理賠營業損失、車損及竊盜

買車容易、養車難，讓租金便宜、24小時隨租隨用的共享汽車成為常見的交通服務之一，但若不幸遇交通事故車體受損，用戶動輒遭求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。