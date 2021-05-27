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央行尾盤調節結束連二升 新台幣貶0.1分、收27.822元

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

月底出口商拋匯，加以人民幣升值帶動亞幣升值，新台幣今（27）日盤中最高升值7.7分至27.744元，尾盤央行進場調節，收斂新台幣全日升值幅度，以貶值0.1分收在27.822元，結束連續兩個交易日升值，元太與台北外匯經紀公司總成交量擴大至16.43億美元。

匯銀主管指出，今日外資整體雖偏賣超，但逢月底，出口商有拋匯需求，加以人民幣帶動亞幣升值，新台幣偏強勢，早上10點後，新台幣盤中就翻貶為升，最高漲至27.744元，升值7.7分。

至於外資態度，匯銀主管直言，雖然台灣本土疫情未有趨緩現象，但金融市場看起來已經止穩，後續甚至有點鈍化，畢竟已經無法改變台灣社區感染的現況，新臺幣近幾日其實都偏強勢，只是今日央行尾盤進場調節，因此以貶值0.1分收在27.822元。

匯銀主管指出，新臺幣隨時盤中都有可能再破天價，因目前為月底、正逢出口商拋匯，且外資今日也沒有賣很多，後續雖先看外資態度，但美元買盤仍空虛情況下，新臺幣強勢走勢並未出現轉變。

新台幣 外資 央行 匯率

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