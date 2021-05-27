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金融業染疫 台中銀大同分行、日盛證景美分公司爆確診

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

台中銀行（2812）於5月25日晚間接獲通報知居住台北市一名員工確診新冠肺炎，確診者為台北市大同分行內勤員工，工作上未接觸客戶，且自5月20日起已居家辦公，可能與家人確診有關。

台中銀為維護同仁及客戶健康並降低感染風險，於大同分行已張貼公告周知客戶，並請專業消毒公司於5月26日上班前完成全面性清潔消毒，與確診者曾接觸的人員自5月26日至6月8日全數居家自主健康管理，另調派備援組及其他分行人力支援，維持該分行持續營運不中斷。

台中銀同時也安排大同分行所有同仁接受採檢，相關費用將由行方負擔。

另外，日盛金控（5820）發布旗下日盛證券景美分公司一名內勤同仁上週身體不適，26日通報確診新冠肺炎。日盛證第一時間啟動防疫措施。該名同仁業務較單純，這段期間沒有接觸到外部客戶，為確保員工健康安全，景美分公司相關同仁留在家中自主健康管理，並陸續進行核酸檢測，營業處所當日已安排專業消毒廠商執行清消作業。

台中銀行 大同 新冠肺炎

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