快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

新光金法說釋方向 今年擬辦「百億以內」現增

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光金控（2888）今（27）日下午舉行第1季線上法說會，新光金發言人李超儒副總表示，為了合理增資新光人壽，新光金今年規劃辦理「100億以內」的普通股現金增資，細節仍須董事會通過才可對外公布。

至於未來，李超儒說，看不了那麼長，但新光金會在合理額度內做現增，注資對象不一定是新光人壽，新光銀行放款持續成長，也需要一些資本。

李超儒說，新光人壽的資本適足率（RBC）肯定維持200%以上，「目前我們認為即時立刻做增資的需求沒看到」，不過，新壽每一年要累積超過300億元的CSM（合約服務邊際），資產與業務都要成長，每一年合適的增資金額是可以期待的。

法說會上也公布，新光人壽去(2020)年底每股隱含價值為23.2元，隱含價值年成長6%達3,094億元，因商品結構優化，有效契約價值較前一年成長3%至1,925億元，1年新契約價值為201億元，新契約價值利潤率提高至27.8%。

新光金控 新光人壽 法說會

延伸閱讀

三商壽現增13億 拚Q3到位

5搶1／朝打的方向準備 棒協組隊有2前提

法說樂觀卻跌跌不休 基本面有撐 中長線仍可期待

儒鴻 成衣本季喊漲

相關新聞

日盛金大股東陸資疑雲 金管會重罰2500萬、1年內處分持股

日盛金大股東股東建群投資(CTL)，涉入陸資疑雲，建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會多次請建...

零接觸防疫保單全面開放網路投保 保費可望更便宜

因應國內疫情升溫，近期防疫保單詢問度高，但過去部分防疫保單因有理賠住院日額，受到法規限制無法用網路投保。金管會保險局今開...

悠遊付優惠券功能上線 防疫基金花起來

悠遊付「優惠券」功能今天（27日）正式上線，悠遊付將主動發送每位已註冊會員「10元防疫基金」。鼓勵會員多採線上購物，非必...

日盛證券景美分公司員工確診 啟動防疫措施

日盛金控（5820）旗下日盛證券景美分公司有一名內勤員工上周因身體不適，經篩檢後於昨(26)日確診為陽性，日盛證券第一時...

遠雄人壽擴大理賠 入住檢疫所旅館視同住院

因應新冠肺炎疫情嚴峻，遠雄人壽今（27）日宣布以保戶需求為優先考量，即日起擴大理賠服務範圍，若保戶經醫師診斷確定罹患新冠...

新安產險推共享汽車加碼險 理賠營業損失、車損及竊盜

買車容易、養車難，讓租金便宜、24小時隨租隨用的共享汽車成為常見的交通服務之一，但若不幸遇交通事故車體受損，用戶動輒遭求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。