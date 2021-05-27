新光金法說釋方向 今年擬辦「百億以內」現增
新光金控（2888）今（27）日下午舉行第1季線上法說會，新光金發言人李超儒副總表示，為了合理增資新光人壽，新光金今年規劃辦理「100億以內」的普通股現金增資，細節仍須董事會通過才可對外公布。
至於未來，李超儒說，看不了那麼長，但新光金會在合理額度內做現增，注資對象不一定是新光人壽，新光銀行放款持續成長，也需要一些資本。
李超儒說，新光人壽的資本適足率（RBC）肯定維持200%以上，「目前我們認為即時立刻做增資的需求沒看到」，不過，新壽每一年要累積超過300億元的CSM（合約服務邊際），資產與業務都要成長，每一年合適的增資金額是可以期待的。
法說會上也公布，新光人壽去(2020)年底每股隱含價值為23.2元，隱含價值年成長6%達3,094億元，因商品結構優化，有效契約價值較前一年成長3%至1,925億元，1年新契約價值為201億元，新契約價值利潤率提高至27.8%。
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