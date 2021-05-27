永豐投顧領先業界 推出SASB框架的台股企業ESG評鑑系統

ESG全球投資大趨勢，永豐投顧耗費一年時間領先業界建立台股第一套以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，於「2021海內外引資論壇」中向外資亮相說明，吸引合計管理資產規模高達1兆美元的外資法人線上參與了解。永豐投顧總經理李學詩表示，SASB含五大永續面向，是目前全球共識的ESG評鑑標準，台灣ESG仍處萌芽起步階段，永豐投顧SinoPac+ ESG評鑑系統致力接軌國際準則，要朝向建立台股ESG業界標準邁進。

ESG含蓋環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三大構面，在實務運用上包括外資投資台股選股需求，國內上市公司經營核心價值建立及資訊揭露必須回應處理，此外、ESG表現良好的公司展現長期投資的價值，不僅法人選股看重，也適合做為一般投資人做為長期存股及投資理財的標的。

李學詩表示，ESG責任投資以歐洲為領先與普遍，根據晨星統計，歐盟永續基金規模市占率高達81.3%，其次為美國市場14.3%、亞洲（日本除外）則約1.5%，全球吹起永續投資熱潮，愈來愈多資構投資人及金融產品以ESG為名向投資人招手，但投資內函不一定符合ESG準則，歐盟因此推出永續金融揭露規範（簡稱SFDR），讓ESG投資具統一揭露標準，要杜絕企業或金融產品自我「漂綠」的行為。

除歐盟推出永續金融揭露規範（SFDR）將ESG納入投資流程，台灣金管會要求企業參考SASB準則強化ESG資訊揭露，李學詩指出，SASB含環境、社會資本、人力資本、商業模式及創新、領導及公司治理等五大永續面向，結合產業具財務重大性之永續指標與跨產業永續指標，是目前全球共識的ESG評鑑標準，永豐投顧SinoPac+ ESG評鑑系統依SASB框架訂定，評鑑指標與SFDR PAIs 80%以上吻合，適用於同產業不同企業間比較，及不同產業間企業之比較，具企業評鑑的一致性與可比性，讓金融市場有規則可循，符合市場投資人及投資機構的需求。

「2021海內外引資論壇」以外資為主要對象，由永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦，永豐投顧於論壇中介紹SinoPac+ ESG評鑑系統，吸引包括Baillie Gifford、Aberdeen、Citadel、Swedbank、ELO MUTUAL PENSION INSURA、J.O. Hambro Capital等重量級外資上線參與，顯見國際投資機構對永續投資以及企業ESG執行成效的重視。

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