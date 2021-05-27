悠遊付優惠券功能上線 防疫基金花起來

悠遊付「優惠券」功能今天（27日）正式上線，悠遊付將主動發送每位已註冊會員「10元防疫基金」。鼓勵會員多採線上購物，非必要不要出門，活動期間於線上通路單筆消費滿299元，在支付時就能使用「10元防疫基金」現金券，結帳完成即會回饋10元悠遊付儲值金至悠遊付錢包中。

防疫期間，非必要最好不要出門，若有採買需求，建議可在線上通路完成，並選用行動支付，減少接觸風險，以實際行動支持防疫措施。

悠遊付全心全意力挺防疫，主動發送「10元防疫基金」提供會員使用，既有會員將在5月27日14時起陸續在APP首頁「優惠券」中「我的優惠券」收到「10元防疫基金」，一人一張；自5月27日14時起至6月9日止，會員在線上通路單筆消費滿299元，支付時使用「10元防疫基金」現金券，支付完成後即可獲得10元悠遊付儲值金回饋，且會員人人有獎(外國人會員除外)，現金券逾期失效。

悠遊付目前可使用的線上通路涵蓋電商、3C、遊戲等，包括momo購網、PChome24h購物、生活市集、智冠MyCard、早點Morning、券券、CAFFECOIN、D1 Choice、燦坤線上商城皆可使用悠遊付支付。

此外，悠遊付也與momo購物網合作推出優惠活動，自5月27日至6月24日止，使用悠遊付於momo購物網單筆消費滿2,500元以上，不但「10元防疫基金」現金券照用，加碼回饋「摩斯漢堡-海洋珍珠堡+冰紅茶(L)」券一張，每一悠遊付帳戶限回饋一張，限前4,000名，送完為止。

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