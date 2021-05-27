新台幣升值3.7分 午盤暫收27.784元

新台幣今（27）日午盤升值3.7分，暫收27.784元兌1美元，成交金額5.82億美元；台股早盤開低後走低，新台幣上午盤最高27.746元兌1美元，升值7.5分。

美股周三齊紅，道瓊工業指數收盤上漲 10.59 點，漲幅0.03%，收 34,323.05 點；標普 500 指數上漲 7.86 點，漲幅 0.19%，收 4,195.99 點；那斯達克指數上漲 80.82 點，漲幅 0.59%，收 13,738.00 點；費城半導體指數收盤上漲 0.2%，收 3,140.98 點。

台股早盤以16,591.7點開低，新台幣早盤以27.85元兌1美元，貶值2.9分開出，上午盤最低27.86元兌1美元，貶值3.9分，最高為27.746元兌1美元，升值7.5分，午盤以27.784元暫收。

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