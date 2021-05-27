企業防疫 「人金合一」服務鏈提升中小企業營運效率

本土疫情持續升溫，在企業防疫及轉型的路上，104人資學院今（27）日宣布與永豐銀行策略合作，透過「104企業大師」提供金流整合、以及人資數位化的一站式服務，建構「人金合一」服務鏈，提升中小企業營運效率。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，104企業大師努力讓企業調度資金更安心、人資管理更放心，現正啟用前三個月免費服務。永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾指出，永豐銀行除了為企業提供最佳融資方案，也提供多元完整的金流及薪資轉帳戶服務，企業透過永豐或104企業大師即可迅速啟用金流與人資二大工具，提升營運效率。

疫情升級，全國企業啟動異地辦公或在家上班，花梓馨指出，中小企業急需各界同心協助，特別是異地上班如何進行假勤管理跟工作管理，非常需要可彈性因應臨時需求、配合勞動法令即時設定的管理工具，104企業大師將人資管理數位化的範圍擴大到金流收付平台，與永豐銀行策略合作，協助中小企業e化防疫。

廖嘉禾表示，永豐致力建構全方位企業金融服務，提供企業客戶一站式金流收付平台，全面提升收付款作業效能，這次攜手104企業大師，提供104企業大師的企業用戶同步享有金流及薪轉戶兩大優惠。

金流部分，提供多元化收款、付款的工具，包括寰宇金融網、虛擬帳號、eACH／ACH代收代付及豐收款等解決方案，數位化管理員工薪資發放、廠商付款或收取貨款的需求。企業員工的薪轉戶則與永豐網路銀行整合，開啟網銀即可查詢薪資入帳明細等，並提供員工房屋貸款利率、自動化跨行提款／轉帳免費次數、投資手續費折扣及存款利率等多重優惠。

104企業大師則提供零接觸打卡、電子表單簽核、手機APP企業公告等管理工具，打卡用手機紀錄，請假不用拿紙本假單給主管跟人資，只要線上請假並告知原因，管理後台隨時可以確認出勤狀況，假勤系統隨時配合勞動法令即時設定，新冠肺炎請假、薪資攻略表，一次解決人資困擾。

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