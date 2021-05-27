日盛證首例！一員工確診 該分公司人員自主健康管理

日盛金控（5820）旗下日盛證券景美分公司有一名內勤員工確診，主要是上周出現身體不適，經篩檢後於26日確診為陽性。日盛證券表示，已於第一時間啟動防疫措施。由於該名同仁業務較單純，這段期間沒有接觸到外部客戶，本公司依衛生主管機關指示進行相關處置，且通報證券主管機關。

日盛證券表示，為確保員工健康安全，已通知該分公司相關同仁，留在家中自主健康管理，並陸續進行核酸檢測。營業處所當日已安排專業消毒廠商執行清消作業。日盛證券表示，已啟動備援機制，安排最適當人力，確保景美分公司營運不中斷。

國內疫情嚴峻，日盛金控暨其子公司全面提高防疫措施並呼籲全體同仁落實執行體溫測量及手部消毒工作、不群聚、不外訪，強化營業單位防疫，增加消毒頻率，進行自主健康檢測及全日配戴口罩，落實員工自我防護。日盛證券表示，也將持續關心同仁健康狀況，並提供防疫相關協助。

商品推薦