LINE Bank快點卡優惠 momo消費週末首筆回饋11%

疫情期間民眾減少出門，線上交易行為熱絡，LINE Bank為回饋廣大網購族群，透過線上購物消費或添購日用品，今 （27） 日宣布攜手國內知名網購業者momo購物網，推出「防疫安心購 週週享回饋」活動。每週六至週日用戶持「LINE Bank快點卡」於momo購物網消費，不限金額享週週首筆消費最高回饋LINE POINTS 11%，民眾不僅防疫在家消費，更順手賺點數，而且卡一刷，點數立即入帳！

持「快點卡」網購 現最划算 – 享有最高回饋11% 轉帳手續費減免

防疫優先，線上網購消費實現不出門、零接觸，為讓用戶安心買齊所需，自5月29日起至6月30日止，用戶使用「LINE Bank快點卡」消費，並於「我的卡片」將卡片優惠選為「快點過週末」，即享momo購物網每週末首筆消費，最高回饋LINE POINTS 11% （含基本回饋LINE POINTS 1%及專屬優惠LINE POINTS 10%）。請注意，本回饋僅限於結帳時直接輸入LINE Bank快點卡卡號，不適用於其他行動支付或超商付款方式。

現在用「LINE Bank快點卡」消費最划算！持卡消費前，轉帳存錢至銀行帳戶 （LINE Bank銀行代碼824） 還享有手續費減免。根據金管會公告，自5月20日起全台任一縣市疫情警戒三級以上期間，民眾透過網路銀行 （含行動銀行） 跨行轉帳手續費全面減免，實體ATM跨行轉帳手續費減收2元。用戶現在存錢進LINE Bank帳戶，時機點最優惠。

LINE Bank針對新戶祭出多項優惠，完成3大指定任務，輕鬆攻頂秘技大公開！

- 第1享「新戶禮」：前50萬新戶完成開戶並綁定LINE帳號與LINE Pay帳號即享LINE POINTS 100點。

- 第2享「首刷滿額禮」：新戶存錢至帳戶，接著以LINE Bank快點卡綁定OPEN錢包或My FamiPay至兩大超商消費，第一筆滿200元即享LINE POINTS 50點與基本回饋1%，共52點。

- 第3享「防疫安心購 週週享回饋」：至momo購物消費，享基本回饋LINE POINTS 1%，首筆消費再享專屬優惠LINE POINTS 10%，每週上限80點。週週消費即可週週獲得回饋點數（每位用戶每月LINE POINTS點數回饋上限為200點，含基本回饋與專屬優惠，不含額外的新戶禮、首刷滿額禮回饋）。

先確認「有名額、再消費」，用戶可使用「活動名額即時查詢服務」，到LINE Bank的LINE官方帳號輸入指定關鍵字「快點過週末」，即可查詢即時名額，看到「尚有名額」表示尚餘20%以上名額，看到「即將額滿」表示尚餘20%以下名額，看到「已額滿」訊息，表示活動即將額滿，或已額滿。

商品推薦