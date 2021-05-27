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日盛證券景美分公司員工確診 啟動防疫措施

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日盛證券。 報系資料照
日盛證券。 報系資料照

日盛金控（5820）旗下日盛證券景美分公司有一名內勤員工上周因身體不適，經篩檢後於昨(26)日確診為陽性，日盛證券第一時間已啟動防疫措施。由於該名員工業務較單純，這段期間沒有接觸到外部客戶，依衛生主管機關指示進行相關處置，且通報證券主管機關。

另外，為確保員工健康安全，日盛證券已通知該分公司相關同仁，留在家中自主健康管理，並陸續進行核酸檢測。營業處所當日已安排專業消毒廠商執行清消作業。目前已啟動備援機制，安排最適當人力，確保景美分公司營運不中斷。

國內疫情嚴峻，日盛金控暨其子公司全面提高防疫措施並呼籲全體同仁落實執行體溫測量及手部消毒工作、不群聚、不外訪，強化營業單位防疫，增加消毒頻率，進行自主健康檢測及全日配戴口罩，落實員工自我防護。日盛證券也將持續關心同仁健康狀況，並提供防疫相關協助。

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