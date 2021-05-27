玉山銀推信託2.0 培育首批「高齡金融規劃顧問師」團隊

因應高齡金融需求逐漸增加，玉山銀行積極推廣信託2.0，安排近百位來自理財、消金、企金等不同職系人員參加「高齡金融規劃顧問師」培訓，致力於打造高齡金融專家團隊，綜合考量高齡者退休生活、安養照顧及資產傳承的需求，規劃完整解決方案，提供美好的服務體驗。

信託是相當適合高齡者進行財產規劃的金融工具，為提供顧客多元的信託產品及諮詢服務，玉山銀行於2021年初成立「信託2.0工作小組」，由總經理擔任召集人，整合金控、理財、消金、企金等跨職系資源積極發展全方位信託業務。針對高齡者退休生活、安養照顧等需求，玉山銀行建議，可透過「安養信託」進行規劃，安養信託是以退休安養為信託目的，依據委託人的需求規劃財產信託的管理運用方式，後續銀行依約管理信託專戶並給付受益人信託財產，可確保信託財產專款專用於信託目的，提供安心保障，若還有疑慮，可搭配指定親友、社福機構、專業人士或政府機關擔任「信託監察人」協助管理信託事務，讓保障加倍升級。

安養信託目前規劃的比例尚不高，許多人存有現階段還不需要的心理，讓自己在真正需要依靠信託服務時為時已晚。因此，為鼓勵民眾預先規劃，玉山推出「預開型」安養信託，協助顧客提早完成退休安養規劃，當發生狀況時立即存入信託財產就可以馬上啟用，提升安養保障。此外，對於長期持有外幣或有外幣需求者，玉山提供外幣安養信託服務，信託可與外幣保單結合規劃，不論是擁有新臺幣或外幣資產，都能一併納入信託進行規劃，更具靈活與彈性。

信託是最溫暖的金融服務，為讓民眾能更加瞭解信託並願意開始規劃，玉山持續至社區大學、社福團體等機構進行信託觀念宣導，讓信託知識更加普及化，未來也將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，協助更多顧客完善信託規劃，守護顧客資產安全

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