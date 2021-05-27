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新台幣早盤升值0.6分 一度觸及27.815元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（27）日早盤以27.85元兌1美元，貶值2.9分開出；台股早盤以16,591.7點開低，新台幣一度觸及27.815元，升值0.6分。

美股周三齊紅，道瓊工業指數收盤上漲 10.59 點，漲幅0.03%，收 34,323.05 點；標普 500 指數上漲 7.86 點，漲幅 0.19%，收 4,195.99 點；那斯達克指數上漲 80.82 點，漲幅 0.59%，收 13,738.00 點；費城半導體指數收盤上漲 0.2%，收 3,140.98 點。

台股早盤開低走低，新台幣早盤以值開出，早盤低點為27.86元兌1美元，貶值3.9分，一度觸及27.815元，升值0.6分。

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