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新安產險推共享汽車加碼險 理賠營業損失、車損及竊盜

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
東京海上產險吉時保獨賣「共享汽車加碼險」專案，首創賠償營業損失加碼車損及竊盜保障，提供用車人保障。圖 /資料照片
東京海上產險吉時保獨賣「共享汽車加碼險」專案，首創賠償營業損失加碼車損及竊盜保障，提供用車人保障。圖 /資料照片

買車容易、養車難，讓租金便宜、24小時隨租隨用的共享汽車成為常見的交通服務之一，但若不幸遇交通事故車體受損，用戶動輒遭求償數萬元不等，新安東京海上產險推出「吉時保線上投保平台」，即日起獨賣「共享汽車加碼險」專案，首創營業損失保障，並提供車體險、竊盜險自負額賠償的加碼保障，讓全體共享汽車用戶真正用小錢也能心安開車出行。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，據台北市交通局統計，共享汽車使用者以20至30歲的年輕族群為最大宗，「隨租隨還」既方便又省錢，諸多優勢讓共享汽車蓬勃發展，特別受年輕人歡迎，掀起一股「用車卻不一定要擁有車」的風潮。

現在共享汽車也順應綠能環保趨勢提供電動車供客戶選擇，但租車都有風險，萬一碰上意外事故發生，才發現既有的保障可能不夠，除將面臨車體受損的賠付責任外，還要承擔營業損失等費用，勞心費神處理相關理賠事宜，讓用戶們不禁感嘆「不過是用一杯咖啡的價格租車，卻要賠償1支新iPhone的錢」，建議租用共享汽車時要有更全面的保障，才能真正享受到便利的服務。

一般來說，共享汽車都有投保車體險、竊盜險，但租車期間若車體受損或整車遭竊，用戶仍需支付自負額及營業損失上萬元至數萬元不等的賠償費用，用戶可能面臨遭高額求償的隱形風險。

新安東京海上產險開發「共享汽車加碼險」專案，讓消費者在租車完成後 ，即可加碼投保「共享汽車加碼險」；若不幸在租車行程中發生事故，使用者可即時透過「吉時保線上投保平台」中的保戶專區進行簡易又便捷的線上理賠通報，有助保戶省去與租車公司往來處理繁瑣的理賠時間成本。

為協助民眾分散風險及強化保障，由「吉時保線上投保平台」獨賣的「共享汽車加碼險」專案提供各品牌共享汽車用戶，不管是因車輛碰撞、火災 、爆炸、拋擲物、墜落物等，導致車體部分毀損、全損，還是整車遭竊，最高賠償5萬元自負額以及5萬元營業損失。

保障時間可彈性依實際需求選擇 3、6、24小時分時投保，保費最低84元起，讓客戶用小錢保駕護航更心安。專案已於格上Go Smart汽車共享APP上線，未來將積極與其他業者洽談廣告合作。

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