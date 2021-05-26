王道銀行內湖總行大樓一員工確診 同樓層提前居家辦公
王道銀行（2897）今天（26日）發布該行內湖總行大樓一名內勤員工新冠肺炎確診，由於該名確診員工在5月23日快篩結果已呈現陽性，因此王道銀行在23日當天立即對大樓完成消毒清潔，並通知與該確診同仁同一樓層的員工周一、24日起即全數居家辦公，自主健康管理。
王道銀行指出，該名確診員工自5月18日起即身體不適請假未上班，在23日快篩為陽性後進行核酸檢測，於25日上午通報確診，公司獲知其快篩結果後，沒等到檢驗結果出來，就預先展開應變措施，進行清消作業、通知同樓層員工即起居家，以保護同仁。
王道銀行表示，該行在本土疫情增溫後，就陸續展開分流、分組居家與異地辦公，根據人資部統計，至上周止全行居家與異地辦公人數合計已達半數，也就是只剩一半同仁會進內湖總行大樓上班，以降低群聚染疫風險，並維護備援人力。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言