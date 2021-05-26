王道銀行內湖總行大樓一員工確診 同樓層提前居家辦公

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

王道銀行（2897）今天（26日）發布該行內湖總行大樓一名內勤員工新冠肺炎確診，由於該名確診員工在5月23日快篩結果已呈現陽性，因此王道銀行在23日當天立即對大樓完成消毒清潔，並通知與該確診同仁同一樓層的員工周一、24日起即全數居家辦公，自主健康管理。

王道銀行指出，該名確診員工自5月18日起即身體不適請假未上班，在23日快篩為陽性後進行核酸檢測，於25日上午通報確診，公司獲知其快篩結果後，沒等到檢驗結果出來，就預先展開應變措施，進行清消作業、通知同樓層員工即起居家，以保護同仁。

王道銀行表示，該行在本土疫情增溫後，就陸續展開分流、分組居家與異地辦公，根據人資部統計，至上周止全行居家與異地辦公人數合計已達半數，也就是只剩一半同仁會進內湖總行大樓上班，以降低群聚染疫風險，並維護備援人力。

王道銀行 疫情

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