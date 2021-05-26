銀行員PCR陽性無人告知 防疫漏洞百出嚇壞同事

今天早上傳出，凱基銀行板橋分行有位行員昨天獲知確診，銀行緊急完成清消，並安排全數板橋分行同仁即日起全數居家辦公。讀者爆料指出，確診的銀行員上周一（17日）就因出現發燒症狀去做快篩，並於上周五（21日）進行PCR核酸檢測，但至今衛生局並未收到確診資料，防疫漏洞百出。

讀者指出，因為快篩陰性又沒有收到PCR確診通知，這位確診的凱基銀行行員以為自己只是感冒發燒，繼續盡職上班，直到昨天（25日）小孩也出現發燒症狀，引起同事關心詢問檢測結果，此時離快篩已經8天、離PCR檢測已4天。他一直以為自己是陰性，因此打開自己的健保健康存摺佐證，以化解同事疑慮，才赫然發現自己的PCR檢測結果竟然是陽性，嚇壞自己及所有同事。

發現陽性的檢測結果後，這位銀行員昨天立即致電衛生局，並通報銀行相關單位，衛生局請他回家等候通知，銀行則立即完成行舍全面防疫消毒。因為確診者一直在分行和所有同仁一起工作多天，銀行只能安排全數分行同仁即日起居家辦公，並盡快去做快篩，所有分行同仁的家屬，以及家屬的工作職場也受到影響，影響範圍很大。

然而，這位昨天就回家等候通知的確診者，至今天上午仍遲遲未收到衛生局的通知，家人也有症狀出現，恍恍不安、不知所措；家人、銀行等相關接觸者也都沒有收到隔離及快篩或檢測的通知。此時離確診者快篩已經9天、離PCR檢測已5天。

銀行洽詢衛生局，才知道因這位確診者在衛生局的記錄仍是快篩陰性，而醫院PCR陽性的訊息並未通報給衞生所，以致相關人等目前都沒被通知。究竟是PCR陽性訊息錯誤，或連線失靈，或只是通報還卡在路上，不得而知，但顯見整個流程漏洞百出，疫情也早就擴散。

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