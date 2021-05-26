快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

金融業逾20家染疫 銀行實行分組上班、暫不縮短營業

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

疫情升溫，金融圈確診案例不斷，今（26）日華南銀行中崙分行、凱基銀行板橋分行、日盛銀行土城分行、彰化銀行晴光分行、中信銀行、上海商銀、王道銀行及新光金旗下元富證券等金融業皆有員工確診，截至目前累計超過20家金融機構的員工染疫，不過對於分行縮短營業時間的可能，銀行則暫時不考慮。

目前各銀行針對確診者的辦公地點都已在第一時間全面消毒清潔，並要求曾與確診者密切接觸員工居家上班、自我健康監測等，銀行也將採最低人力運作，規畫分流分組上班，同時啟動分行備援機制。

不過金融業確診個案不停增加，也讓在萬華、板橋、中和等高風險地區的行員深怕自己與多位客戶接觸時染疫，雖金管會目前讓各金融機構可自行考量對不同地區分支機構申請調整每日營業時間，不過銀行主管表示，由於將實施分組上班，人力安排上已有限縮，目前對於高風險地區的分行暫無考慮縮減營業時間，不過仍要看疫情發展再做相關的規畫。

根據各銀行資料統計，目前已有中信金、國泰金、富邦金、合庫金、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、群益證券、新光金、華南銀行、第一金、玉山金、台灣金、法國巴黎人壽、遠東商業銀行、元大金、星展銀行、彰化銀行、凱基銀行、板信銀行、王道銀行、上海商銀、日盛銀行等金融機構的員工確診。

凱基銀行 華南銀行 上海商銀

延伸閱讀

染疫熱區分行不准關 銀行局長：除非指揮中心有新指示

及時雨慢不得 盧秀燕籲中央現金紓困

台中增11例確診 東區一家4口都染疫

5月26日疫情懶人卡／牙醫全副武裝看診染疫 台中13人夜唱實登亂寫重罰

相關新聞

染疫熱區分行不准關 銀行局長：除非指揮中心有新指示

全國進入疫情第三級警戒，天天有銀行員確診，全國金融業同業工會總會24日發函，要求金管會讓銀行關閉疫情重災區的部分據點，金...

中信金主動發聲明 又有一名內勤員工確診

透明是最好的防疫，中信金控（2891）立下企業典範。新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，...

萬華行員心聲金管會聽到了！銀行局長鬆口不排除停業

萬華銀行員的心聲，金管會聽到了！銀行局長莊琇媛今（26）日親上火線回應外界的種種疑慮，她強調金融為國家經濟命脈，在目前三...

因應疫情變化 多家壽險業住院理賠認定從寬

疫情變化快速，除了產險防疫保單理賠將採從寬認定以外，包含富邦、國壽、新壽、台壽、南山、保德信與全球人壽也紛紛跟進，因應疫...

【Bloomberg】克魯曼昔稱網路對經濟影響如同傳真機 何錯之有？

大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）最近寫了一篇文章，把比特幣（Bitcoin）比喻成靠「傑出...

台新金宣布 捐3,000萬元挺雙北抗疫

台新金控體恤前線人員的辛苦、支援抗疫，要與全民站在一起打贏抗疫戰爭，今(26)日上午宣布，捐款3,000萬元協助抗疫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。