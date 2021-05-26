金融業逾20家染疫 銀行實行分組上班、暫不縮短營業

疫情升溫，金融圈確診案例不斷，今（26）日華南銀行中崙分行、凱基銀行板橋分行、日盛銀行土城分行、彰化銀行晴光分行、中信銀行、上海商銀、王道銀行及新光金旗下元富證券等金融業皆有員工確診，截至目前累計超過20家金融機構的員工染疫，不過對於分行縮短營業時間的可能，銀行則暫時不考慮。

目前各銀行針對確診者的辦公地點都已在第一時間全面消毒清潔，並要求曾與確診者密切接觸員工居家上班、自我健康監測等，銀行也將採最低人力運作，規畫分流分組上班，同時啟動分行備援機制。

不過金融業確診個案不停增加，也讓在萬華、板橋、中和等高風險地區的行員深怕自己與多位客戶接觸時染疫，雖金管會目前讓各金融機構可自行考量對不同地區分支機構申請調整每日營業時間，不過銀行主管表示，由於將實施分組上班，人力安排上已有限縮，目前對於高風險地區的分行暫無考慮縮減營業時間，不過仍要看疫情發展再做相關的規畫。

根據各銀行資料統計，目前已有中信金、國泰金、富邦金、合庫金、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、群益證券、新光金、華南銀行、第一金、玉山金、台灣金、法國巴黎人壽、遠東商業銀行、元大金、星展銀行、彰化銀行、凱基銀行、板信銀行、王道銀行、上海商銀、日盛銀行等金融機構的員工確診。

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