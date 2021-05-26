金管會未准銀行分行暫停 全金聯：關分行又不是關銀行
金管會尚未同意銀行關閉疫情熱區分行，引發銀行從業人員、工會反彈，26日下午銀行局提出八點回應，強調「金融是國家經濟命脈」、必須維持「金融營運不中斷」等，對此全國金融業工會聯合總會表示，只關幾家分行又不是關整間銀行，「這樣會營運中斷？」況且，那「春節休長假、部分區域放颱風假，分行不開門，難道金融營運就中斷了嗎？」，直言金管會邏輯不通。
金融業染疫連環爆，已經累計超過30位銀行、證券、保險人員染疫，並以銀行為最多。許多行員頂著疫情必須往來通勤到分行上班，且臨櫃接觸不特定客戶，都增加銀行員的染疫風險。結果金管會還是以「沒有法源」、「金融營運不中斷」等不同理由，始終不同意熱區分行暫時停業，讓銀行員氣結。
全金聯表示，金管會一直在鼓吹推動數位金融，結果現在銀行希望暫時關閉熱區實體分行，金管會卻說營運不中斷，要實體分行繼續開門，「根本是自相矛盾」。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言