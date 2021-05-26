快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

金管會未准銀行分行暫停 全金聯：關分行又不是關銀行

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

金管會尚未同意銀行關閉疫情熱區分行，引發銀行從業人員、工會反彈，26日下午銀行局提出八點回應，強調「金融是國家經濟命脈」、必須維持「金融營運不中斷」等，對此全國金融業工會聯合總會表示，只關幾家分行又不是關整間銀行，「這樣會營運中斷？」況且，那「春節休長假、部分區域放颱風假，分行不開門，難道金融營運就中斷了嗎？」，直言金管會邏輯不通。

金融業染疫連環爆，已經累計超過30位銀行、證券、保險人員染疫，並以銀行為最多。許多行員頂著疫情必須往來通勤到分行上班，且臨櫃接觸不特定客戶，都增加銀行員的染疫風險。結果金管會還是以「沒有法源」、「金融營運不中斷」等不同理由，始終不同意熱區分行暫時停業，讓銀行員氣結。

全金聯表示，金管會一直在鼓吹推動數位金融，結果現在銀行希望暫時關閉熱區實體分行，金管會卻說營運不中斷，要實體分行繼續開門，「根本是自相矛盾」。

金管會 疫情 金融業

延伸閱讀

銀行不能暫停營業挨批 金管會提8點說明

新北防疫中心滾動式嚴管 熱區將增列土城

萬華行員心聲金管會聽到了！銀行局長鬆口不排除停業

永和、新店成立熱區防疫中心 侯友宜前往視察

相關新聞

染疫熱區分行不准關 銀行局長：除非指揮中心有新指示

全國進入疫情第三級警戒，天天有銀行員確診，全國金融業同業工會總會24日發函，要求金管會讓銀行關閉疫情重災區的部分據點，金...

中信金主動發聲明 又有一名內勤員工確診

透明是最好的防疫，中信金控（2891）立下企業典範。新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，...

萬華行員心聲金管會聽到了！銀行局長鬆口不排除停業

萬華銀行員的心聲，金管會聽到了！銀行局長莊琇媛今（26）日親上火線回應外界的種種疑慮，她強調金融為國家經濟命脈，在目前三...

因應疫情變化 多家壽險業住院理賠認定從寬

疫情變化快速，除了產險防疫保單理賠將採從寬認定以外，包含富邦、國壽、新壽、台壽、南山、保德信與全球人壽也紛紛跟進，因應疫...

【Bloomberg】克魯曼昔稱網路對經濟影響如同傳真機 何錯之有？

大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）最近寫了一篇文章，把比特幣（Bitcoin）比喻成靠「傑出...

台新金宣布 捐3,000萬元挺雙北抗疫

台新金控體恤前線人員的辛苦、支援抗疫，要與全民站在一起打贏抗疫戰爭，今(26)日上午宣布，捐款3,000萬元協助抗疫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。