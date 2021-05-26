保險局長施瓊華：研議籌組手機App遠距投保聯盟隊

繼壽險業務員開放招攬時，可用視訊錄音錄影取代親晤親簽後，保險局今（26）日亦宣布也備查產險公會所提行的暫行原則，內容均與壽險業一致。另外，保險局長施瓊華下午線上受訪時也透露，保險局目前正在研議，把無接觸線上面簽服務「制度化」，甚至組一個行動裝置App遠距投保聯盟隊來試辦，視訊投保可望成為疫後新常態。

施瓊華說，透過視訊設備去投保跟網路投保概念不同，網路投保是根本就不用簽名，而是用其他身份驗證方式，線上要約就同意承保。而視訊投保是希望業務員未來不用面對面，透過網路跟客戶接觸。未來保險局打算朝「制度化方式來處理」，就可大大增加投保的便利性。

她舉例，保險公司可透過既有技術，用App或各種科技，免紙張、免手寫，客戶就可填寫基本資料，最後業務員可親視客戶簽名後，直接可把這些影像傳回去公司，就可完成承保。她說，這是保險局未來在規畫的方向，讓它制度化後，大部份險種都可以開放用視訊投保，這是遠距投保的概念。

目前的行動投保是保險業務員帶著手機或平板，利用這些行動裝置來向客戶接觸，但是業務員還是解說，同時一定有接觸客戶，再請客戶在平板上簽名回傳，未來則希望能夠在業務員不用面對面接觸下，客戶藉由手機或平板等行動裝置，就能視訊親晤，錄下影像也能透過系統就能儲存，當天就訊息回傳公司進行核保，施瓊華說，這是未來目標，保險局正在研議如何進行。

這種後疫情時代的新制度何時可望上路？施瓊華說，要看各公司準備的情形及業務試辦的狀況，初步構想是希望有幾家公司一起討論，之後把這個規規畫模式建立起來，透過保險公司跟一些科技廠商既有技術合作，把它制度化後，幾家公司討論出遊戲規則、制定標準跟規範。看是不是所有保險公司願意加入，若願意加入，未來客戶親晤親簽就能透過科技達成，客戶就可用視訊表達投保意願。至於還要不要在紙本簽名，要看當時的狀況，若能做到身份確認，用他自己的表達，或許結合人臉辨識，未必需簽名也說不定。

施瓊華說，會先視這一次暫行措施開放視訊親晤親簽的情形，也希望試辦儘快跟業者做討論。

另外，保險局今日也宣布產險公司疫情下的暫行措施，產險也有傷害健康險部份，可改用視訊錄音錄影取代，親晤親簽的規定，留存客戶簽署聲明書影像及辨識客戶身份，文件則先以電子郵件、拍照上傳或掃描方式傳送，待疫情警戒降到第二級，再送回紙本。包括理賠疑義、送審作業與風控都跟壽險業一樣。

至於傳聞有保險業主管對於錄音錄影或影印有質疑，保險局長施瓊華說，應該那些公司沒有完整看到最後版本的暫行措施，處理很簡便，影印也可請公司先郵寄文件給客戶或是電腦下載，客戶不需出門或自己影印，只要需要勾選或簽名的那幾頁拍照回傳即可，處理簡便，不是只有一種方式，描述內容不是事實。

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