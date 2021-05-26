萬華行員心聲金管會聽到了！銀行局長鬆口不排除停業

萬華銀行員的心聲，金管會聽到了！銀行局長莊琇媛今（26）日親上火線回應外界的種種疑慮，她強調金融為國家經濟命脈，在目前三級警戒的範圍內，不中斷是為了公共利益與社會穩定，但是會在員工安全前提下給予各種彈性自主空間。不過她也首度鬆口透露「未來一旦疫情出現變化，在疫情指揮中心的指示下，適用特別條例不需修法下，金管會也不排除會讓部份銀行暫時停業。

至於變化是不是指第四級警戒，她說那要看CDC的指示，金管會不能早於指揮中心。她說現在是在新冠疫情的特別時期，很多行業要提供什麼樣的服務或受什麼限制，要受疫情中心的管理，金管會會給予建議並預做準備，但是相關措施金管會都要配合應變。

香港比台灣早，在今年初就因應疫情，宣布三成銀行分支機構停業或縮短時間。莊琇媛特別解釋說明，她說香港當初暫停營業時空背景，疫情可能比台灣更嚴重。此外，銀行局去查過香港的法規跟監理機關的規範，當初要暫停營業，也是依照相關疫情指揮單位的規定來辦理，才決定要停止多少的分支機構的營業；因此她鬆口表示，若台灣疫情狀況若有變化，金管會會再採取相對應的措施。記者詢問是否不排除也會讓銀行分行暫停營業，她回應會來研議。

此外，今日下午銀行局緊急對外說明，針對疫區員工的心聲，以及全國金融業工會聯合總會及外界對於營運不中斷政策的一些建議，金管會都聽到了。不過莊琇媛說，強調，金融為國家經濟命脈，金融服務涉及民眾與產業之資金需求、公眾利益、經濟發展及社會穩定，所以金融業必須儘量維持營運不中斷。

外界質疑銀行局「食古不化或是拘泥法規的恐龍不知變通，為何不能跟證期局一樣停開股東會？莊琇媛說，跟上市櫃公司停開股東會不一樣，那是一致性且規模更大，股東會只有一天，不像金融機構每天都有客戶上門，二者是不一樣的，因為目前在警戒三級，大部份的行業仍然都繼續提供服務下，經濟活動持續運作，金融業也應該要配合。

但也在一個保障員工安全的前提，金管會同時也提供銀行業相當經營自主的彈性。銀行局發布八大聲明，其中最受關注的一點，各金融機構可自行考量不同地區分支機構之員工安全及客戶權益維護等各項因素後，向金管會申請調整每日營業時間，及各分支機構彈性調整受理業務之種類，金管會受理後將優先處理。

莊琇媛透露，昨天宣布可調整營業時間後，已接獲三、四家銀行來電詢問相關申請內容，同時金管會也開放銀行可調整業務種類，例如新開戶暫時不提供，不是很緊急的業務，是不是等疫情趨緩再來做。目前臨櫃除了存款、貸款、匯款三項業務外，都沒有必要一定要臨櫃，而包括匯貸款很多銀行也都已開放線上辦理作業。

甚至銀行因不出外、不面訪跟內部作業準則不一致時，銀行局也允許不會提金融檢查意見。

至於為何不關閉萬華分行後將人力移到其他分行來支援，莊琇媛說，考慮面向很多，包括每家金融機構規模大小不一，也不是所有銀行都有很多分行，小銀行無法關門，怕有不公平問題，且A分行暫停業務，要客戶跑比較遠的B分行辦理，也是增加大家（人員流動）的風險。

至於留在萬華分行的員工是否該給加薪？莊琇媛說，銀行考慮其服務客戶及面臨很大的健康風險，呼籲金機構應給第一線員工給予實質的獎勵與表揚，後續也會追蹤列管，是否有提供實質獎勵與表揚。但目前還沒有聽說有實質加薪獎勵。另外金管會說，員工是金融機構最重要的資產，是否將銀行業第一線人員列為優先施打疫苗對象或進行快篩，金管會將配合整體醫療資源情形，適時向指揮中心爭取。

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