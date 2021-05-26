快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信金主動發聲明 又有一名內勤員工確診

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信金控26日主動發布聲明，子公司中國信託商業銀行一名內勤同仁確診新型冠狀病毒。截至今日為止，中國信託銀行有三名同仁、台灣人壽保險公司有一名同仁，合計四名同仁確診。圖為南港中信金控大樓。 報系資料照
中信金控26日主動發布聲明，子公司中國信託商業銀行一名內勤同仁確診新型冠狀病毒。截至今日為止，中國信託銀行有三名同仁、台灣人壽保險公司有一名同仁，合計四名同仁確診。圖為南港中信金控大樓。 報系資料照

透明是最好的防疫，中信金控（2891）立下企業典範。新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，向社會大眾說明情況，而非讓媒體聽聞傳言後追著企業跑，員工與客戶在真假難辨的訊息中，四處打聽、人心惶惶。

中信金控今（26）日傍晚又主動發布聲明，該公司接獲通知，子公司中國信託商業銀行一名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19）。截至今日為止，中國信託銀行有三名同仁、台灣人壽保險公司有一名同仁，合計四名同仁確診。

中信金控表示，為保護同仁安全及避免感染風險，公司已針對確診同仁工作之辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁全數實施居家辦公及自主健康管理。

中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

中信金控 中國信託商業銀行 台灣人壽保險

延伸閱讀

慟！北市防疫便當竟出現「惡魔菜色」 網友集體崩潰：是在味覺測試吧

北市松山地政事務所有確診者 1樓未消毒仍開放民眾洽公

竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

打疫苗警察排第五順位？台中市警局：外勤都排第二順位

相關新聞

染疫熱區分行不准關 銀行局長：除非指揮中心有新指示

全國進入疫情第三級警戒，天天有銀行員確診，全國金融業同業工會總會24日發函，要求金管會讓銀行關閉疫情重災區的部分據點，金...

中信金主動發聲明 又有一名內勤員工確診

透明是最好的防疫，中信金控（2891）立下企業典範。新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，...

萬華行員心聲金管會聽到了！銀行局長鬆口不排除停業

萬華銀行員的心聲，金管會聽到了！銀行局長莊琇媛今（26）日親上火線回應外界的種種疑慮，她強調金融為國家經濟命脈，在目前三...

因應疫情變化 多家壽險業住院理賠認定從寬

疫情變化快速，除了產險防疫保單理賠將採從寬認定以外，包含富邦、國壽、新壽、台壽、南山、保德信與全球人壽也紛紛跟進，因應疫...

【Bloomberg】克魯曼昔稱網路對經濟影響如同傳真機 何錯之有？

大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）最近寫了一篇文章，把比特幣（Bitcoin）比喻成靠「傑出...

台新金宣布 捐3,000萬元挺雙北抗疫

台新金控體恤前線人員的辛苦、支援抗疫，要與全民站在一起打贏抗疫戰爭，今(26)日上午宣布，捐款3,000萬元協助抗疫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。