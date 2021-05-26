中信金主動發聲明 又有一名內勤員工確診

透明是最好的防疫，中信金控（2891）立下企業典範。新冠疫情爆發以來，中信金控只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，向社會大眾說明情況，而非讓媒體聽聞傳言後追著企業跑，員工與客戶在真假難辨的訊息中，四處打聽、人心惶惶。

中信金控今（26）日傍晚又主動發布聲明，該公司接獲通知，子公司中國信託商業銀行一名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19）。截至今日為止，中國信託銀行有三名同仁、台灣人壽保險公司有一名同仁，合計四名同仁確診。

中信金控表示，為保護同仁安全及避免感染風險，公司已針對確診同仁工作之辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁全數實施居家辦公及自主健康管理。

中信金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

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