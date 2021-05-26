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元富證券證實員工確診 公司已進行防疫應變

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

元富證券今（26）日接獲通知，證實有員工確診新冠肺炎，該員目前已依衛生主管機關指示進行相關處置，並已通報證券主管機關，公司將持續關懷該員並提供協助，落實企業各項防疫措施。

元富證券表示，該員工為內勤同仁，且業務範疇相對單純，不會接觸到客戶。元富證券已就該員工所屬單位進行全面清潔消毒作業，並要求與該員工互動過之員工全部居家辦公，其他員工亦須加強自主健康管理，採最低人力運作，公司將持續密切關懷員工健康狀況。

在此事件之前，元富已啟動異地及居家辦公、上班分流、全時佩戴口罩、量測體溫、五人以上視訊會議、減少人員移動、落實實聯制、加強公用區域清潔消毒、暫停開放營業大廳等人員健康管理、營業場所衛生管理、營運不中斷等相關防疫措施。

元富證券將配合疫情指揮中心，以客戶及同仁健康安全為最優先考量，嚴格落實防疫、採取滾動式應變，確保各單位營運正常，盼在此抗疫期間沉著應對，共同度過這段艱難的時刻。

元富 居家辦公

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