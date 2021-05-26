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新台幣升5.5分、收27.821元 連兩升並創半個月新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台幣匯率今（26）日升值5.5分，以27.821元作收，連兩升並創半個月新高，台北外匯經紀公司成交量7.92億美元。

新台幣匯率今日盤中最高27.785元，最低27.864元。

台股今日開高震盪，終場以16,643.69點作收，上漲48.02點，成交量4,257.61億元；三大法人買超47.75億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.5億元，投信買超2.92億元，自營商買超（合計）25.33億元，其中自營商（自行買賣）買超14.74億元，自營商（避險）買超10.58億元。

台幣匯率 自營商

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