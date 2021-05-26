三商壽Q1實現股債61億元 新總座：Q3現增可提高RBC 5%

三商美邦人壽（2867）今（26）日下午舉行線上法人法說會，是陳宏昇升任總經理後首次主持。他提到今年將再辦理現金增資13億元，預計第3季完成，估可提升資本適足率5%，同時跟金管會申請發行無到期日永續債，金額不超過30億元，亦希望同樣在第3季前完成，可望提升淨值比。

財務長曾裕芳表示，目前國內外疫情嚴峻，尚未達穩定，經濟環境跟資本市場波動大，公司在保單成本穩定下降，以及跟投資報酬率二個面向同時努力下，朝縮小利差損為目標。

三商壽今年第1季稅後純益16.4億元，較去年同期表現大幅成長154%，每股稅後盈餘為0.65元。總資產達1.37兆元。投資收益率較去年同期成長至3.74%，負債成本亦持續降低至3.46%。

2021年首季三商壽投資收益較去年同期的3.28%，增加了0.47個百分點。三商壽表示，主要是適時實現資本利得所致，跟2020年全年下降0.15個百分點明顯改善。

其中首季實現股票2億元、實現債券利得59億元，合計在股債部位實現了61億元。

不過三商壽2021年首季的經常性收益從去年的93億元降至80億元，首季避險前經常性收益率為2.65%，較去年同期的3.24%來得低。曾裕芳表示，去年首季有利率較高的債券收回，今年美債利率已回升，公司已考慮建回部位，因此未來可望提高經常性收益率。財務長林大鈞表示，希望第2季往經濟性收益可以止跌回升。

至於股票市場看法方面，三商壽首季無論國內外股市都減碼，台股比重從5.8%降到4.4%，金額減少了130億元，國外股票亦減碼了44餘億元，合計國內外股票減碼174餘億元。

被問到今年後續對股市看法？財務長林大鈞表示，今年股市正向盤堅走升格局中，三商壽還是會積極操作，讓部位儘量持盈保泰，目前的水位不完全是整體部位的想法，「是風險趨避與要賺超額報酬的做法」。至於後續對於債券投資的策略與實現想法，他說首季有實現一些利得，但還有一些空間，匯率避險採彈性避險，傳統避險CS與NDF比例為二比一。展望今年用一些彈性比例與避險工具，讓成本走低。