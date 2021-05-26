快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

永豐房貸數位服務3+1上陣 防疫期間免跑分行可辦理

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

全民防疫期間，永豐行充實數位服務能量，持續以行動支持國人一圓成家夢。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為力求提升金融服務效率，近年房貸數位化服務陸續上線，包括新戶申請、線上增貸及月付金彈性繳等，民眾免跑分行也能快速辦理。同時，自下周（6月1日）起推出每年享利率減碼0.01個百分點的優惠專案，符合資格的新戶可越繳越輕鬆；永豐銀行期許發揮金融行業的力量，成為國人的夢想加速器。

申辦房貸免跑分行 網路平台三大功能夯

吳建毅表示，永豐銀行推出「豐雲房貸」一站式平台，從新戶申請、彈性調整房貸月付繳款金額，以及最快當日可獲資金的增貸服務等，都可在網路線上完成。根據統計，今(2021)年以來至5月中旬，已有約千名新戶經由線上申辦房貸；今年前4月，線上增貸占整體增貸件數的比例，較去(2020)年提升逾70%；同時，使用網銀完成彈性繳款設定也高達9成，臨櫃客戶僅佔少數，顯見民眾對房貸數位化的依賴程度快速升高。永豐銀行並提供24小時服務專線以隨時協助解決相關問題。

線上辦房貸享優惠 獨家推出每年利率主動減碼0.01%

除功能優化外，永豐銀行自6月1日起再推利率優惠方案，回饋每月正常繳款的房貸新戶。吳建毅表示，線上申辦房貸的新戶正常繳款滿2年，第3年起每年利率減碼0.01個百分點，讓客戶越繳越輕鬆。例如，若申辦1,000萬元、20年期房貸、利率1.40%，搭配減碼方案，自第3年到第20年的累積總繳利息可較原本減少逾5萬元，等同再為自己省出一筆圓夢金。詳情請連結永豐銀行豐雲房貸查詢。

永豐銀行 房貸

延伸閱讀

零接觸迅速交易 永豐QR Pay收單掃碼付款只要6秒

疫情衝擊 房市恐陷五窮六絕

每月背房貸5萬！他憂「疫情來被裁員」：下個月怎麼辦？

若停班沒錢繳房貸怎辦？ 網直言沒做好這件事就別買房

相關新聞

因應疫情變化 多家壽險業住院理賠認定從寬

疫情變化快速，除了產險防疫保單理賠將採從寬認定以外，包含富邦、國壽、新壽、台壽、南山、保德信與全球人壽也紛紛跟進，因應疫...

【Bloomberg】克魯曼昔稱網路對經濟影響如同傳真機 何錯之有？

大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）最近寫了一篇文章，把比特幣（Bitcoin）比喻成靠「傑出...

台新金宣布 捐3,000萬元挺雙北抗疫

台新金控體恤前線人員的辛苦、支援抗疫，要與全民站在一起打贏抗疫戰爭，今(26)日上午宣布，捐款3,000萬元協助抗疫。

股匯齊揚！新台幣早盤升值6.3分 一度觸及27.813元

新台幣今（26）日早盤以27.85元兌1美元，升值2.6分開出；台股早盤以16,645.17點開高，新台幣一度觸及27....

連離職員工都滿意 元大金獲利超車兆豐金、玉山金的祕訣

風控是金融業的基本功，但能夠做到連監理官、獨董、離職員工都滿意，卻很少見，元大金控做到了。一家以證券為主的金控，卻對風險胃納度極低，原來是創辦人家族最早從中國大陸逃難來台、從小穿美援麵粉袋長大有關。

臨櫃報稅暫停 銀行可調營業時間

國內疫情嚴峻，已有逾三十位金融從業人員確診，金管會銀行局昨破天荒宣布，開放銀行可申請調整各分行營業時間，但不能不開業；保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。