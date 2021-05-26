永豐房貸數位服務3+1上陣 防疫期間免跑分行可辦理

全民防疫期間，永豐行充實數位服務能量，持續以行動支持國人一圓成家夢。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為力求提升金融服務效率，近年房貸數位化服務陸續上線，包括新戶申請、線上增貸及月付金彈性繳等，民眾免跑分行也能快速辦理。同時，自下周（6月1日）起推出每年享利率減碼0.01個百分點的優惠專案，符合資格的新戶可越繳越輕鬆；永豐銀行期許發揮金融行業的力量，成為國人的夢想加速器。

申辦房貸免跑分行 網路平台三大功能夯

吳建毅表示，永豐銀行推出「豐雲房貸」一站式平台，從新戶申請、彈性調整房貸月付繳款金額，以及最快當日可獲資金的增貸服務等，都可在網路線上完成。根據統計，今(2021)年以來至5月中旬，已有約千名新戶經由線上申辦房貸；今年前4月，線上增貸占整體增貸件數的比例，較去(2020)年提升逾70%；同時，使用網銀完成彈性繳款設定也高達9成，臨櫃客戶僅佔少數，顯見民眾對房貸數位化的依賴程度快速升高。永豐銀行並提供24小時服務專線以隨時協助解決相關問題。

線上辦房貸享優惠 獨家推出每年利率主動減碼0.01%

除功能優化外，永豐銀行自6月1日起再推利率優惠方案，回饋每月正常繳款的房貸新戶。吳建毅表示，線上申辦房貸的新戶正常繳款滿2年，第3年起每年利率減碼0.01個百分點，讓客戶越繳越輕鬆。例如，若申辦1,000萬元、20年期房貸、利率1.40%，搭配減碼方案，自第3年到第20年的累積總繳利息可較原本減少逾5萬元，等同再為自己省出一筆圓夢金。詳情請連結永豐銀行豐雲房貸查詢。

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