日盛銀土城分行行員確診 行方安排全體分行行員檢測

日盛金控（5820）旗下日盛銀行土城分行一位行員新冠肺炎確診，日盛金暨日盛銀行發言人、副總經理林哲立證實確有此事，林哲立並表示，日盛銀已經在土城分行外有張貼公告，告知客戶、民眾。

日盛金表示，日盛銀土城分行確診行員為負責企金業務，日盛銀是在24日晚間接獲通知該名行員確診，日盛銀也在土城分行1名企金人員確診通知，日盛銀當日與隔日總計進行兩次行舍清消作業，並安排土城分行行員工進行自主健康管理14天，同時安排員工進行核酸檢測，由日盛銀行負擔費用。

日盛銀表示，該名確診行員23日感受身體不適，雖然上週該名行員仍照常進辦公室工作，但最近並沒有與客戶接觸，因此在總行派備援人力支援後，原本與其同辦公室的該分行員工，已全數居家自主健康管理。

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