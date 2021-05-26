快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

期交所提醒近期市場波動大 留意風險及保證金變化

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

近期受國際行情及國內疫情升溫影響，期貨市場行情波動劇烈，期交所於5月19日即調升臺股指數、電子及金融等國內股價指數期貨商品契約保證金約10%，調高後臺股指數期貨原始保證金為18.4萬元，將可涵蓋價格波動幅度提升至920點，適度強化交易人對價格波動的風險承受力。

期交所表示，隨股市波動變大，股票期貨熱度持續提高，跟臺股期貨定額保證金不同，股票期貨是以比率方式收取保證金，計算方式為期貨契約價格I契約乘數I風險價格係數。現行保證金適用比例分3級距，原始保證金第1級為13.5%，第2級為16.2%，第3級為20.25%；若高於第3級距，則依該標的證券價格變動幅度訂定。

以長榮股票期貨為例，原始保證金適用比例為16.2%（級距2），倘成交價為85元，所需保證金為27,540元（=2,000股×85元×16.2%），後續價格上漲至90元，應收取保證金即上升至29,160元；相反的，如果價格下跌，保證金也相對下降。交易人要瞭解股票期貨保證金會隨標的證券價格漲跌變動，必須隨時注意市況對保證金的影響，適時繳存足額之保證金。

為維護期貨市場安全，期交所每天都會檢視各商品價格波動狀況及保證金之風險承受力；並視行情波動變化，適時且機動性調整保證金，以實質強化交易人風險意識及保證金風險涵蓋程度。有關期交所各商品保證金收取金額，可詳見期交所網站首頁->結算業務->保證金->保證金一覽表項下（網址：https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging）。

期貨 期交所 股票

延伸閱讀

台指期漲32點 收16,616點

台指期開盤上漲32點 台積期貨開跌1元

期交所 推廣國際合作

期貨商論壇／晶豪科期 強勢

相關新聞

因應疫情變化 多家壽險業住院理賠認定從寬

疫情變化快速，除了產險防疫保單理賠將採從寬認定以外，包含富邦、國壽、新壽、台壽、南山、保德信與全球人壽也紛紛跟進，因應疫...

【Bloomberg】克魯曼昔稱網路對經濟影響如同傳真機 何錯之有？

大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）最近寫了一篇文章，把比特幣（Bitcoin）比喻成靠「傑出...

台新金宣布 捐3,000萬元挺雙北抗疫

台新金控體恤前線人員的辛苦、支援抗疫，要與全民站在一起打贏抗疫戰爭，今(26)日上午宣布，捐款3,000萬元協助抗疫。

股匯齊揚！新台幣早盤升值6.3分 一度觸及27.813元

新台幣今（26）日早盤以27.85元兌1美元，升值2.6分開出；台股早盤以16,645.17點開高，新台幣一度觸及27....

連離職員工都滿意 元大金獲利超車兆豐金、玉山金的祕訣

風控是金融業的基本功，但能夠做到連監理官、獨董、離職員工都滿意，卻很少見，元大金控做到了。一家以證券為主的金控，卻對風險胃納度極低，原來是創辦人家族最早從中國大陸逃難來台、從小穿美援麵粉袋長大有關。

臨櫃報稅暫停 銀行可調營業時間

國內疫情嚴峻，已有逾三十位金融從業人員確診，金管會銀行局昨破天荒宣布，開放銀行可申請調整各分行營業時間，但不能不開業；保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。